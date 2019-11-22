法醫高大成排第3！喜樂島不分區名單出爐　「堅持台灣人的志氣！」





▲高大成。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

喜樂島聯盟22日舉辦「2020立委參選名單公開記者會」，共推出6名不分區、12名區域立委，其中法醫高大成排在不分區第3。高大成坦言，真的當上立委的機會不大，但要堅持台灣人的志氣，堅定台灣獨立自主目標，「發出咱的聲音，這就是我接受喜樂島提名參選不分區立委的初衷。」

「我是一個救治病人的醫生、一個找出死亡原因的病理學家。可以說，一輩子的事業都建立在生和死的拉鋸中。」高大成22日在臉書上解釋為什麼接受喜樂島提名，他表示，多年來的行醫和相驗的生涯，他覺得很多大家追求的東西，例如金錢、地位、美貌啦…在死亡面前都是不堪一擊，只有「志氣」這種東西，才是可以通過死亡的考驗，一直留存下來的。





▲喜樂島聯盟2020立委參選名單公開記者會。（圖／翻攝自高大成臉書粉專）

高大成說，一個人有一個人的志氣，一個國家有一個國家的志氣，對我來說，台灣人的志氣其實在漸漸消磨之中。大家看，一個退休的將領，一輩子的事業在於抵擋中國大陸可能對台灣的侵略，結果一轉頭就赴陸教解放軍怎麼武力侵台。

高大成提到，一個號稱墨綠，靠著台灣人本土意識的選票當選的市長，4年來每天指天罵地，從總統府管到垃圾桶，台灣沒有一件事情不是他幹譙的對象。「但4年來，這個市長面對中國步步進逼，沒有一句批評，只有溫柔敦厚的理解。」

高大成表示，以前在戒嚴時代說，「人人心中有個小警總」對這個市長來講，可以說「他的心中有個中南海！」或者說，中南海就是他的心臟起博器，中南海多電兩下，他的心臟就停了。「像這種情形，其實是一種普遍現象，這是因為，很多人失去了台灣人的志氣。」

高大成認為，喜樂島很小，坦白說在座被提名人真的當上立委的機會也不大，「但這一點都不重要，只要我們堅持台灣人的志氣，堅定台灣獨立自主的目標，小，可以變大；大，也可能變沒有。咱來堅定咱的志氣，發出咱的聲音，這就是我接受喜樂島提名參選不分區立委的初衷。」

●喜樂島聯盟不分區立委名單

1.林秀霞（前華視副總經理）

2.施正鋒（喜樂島聯盟副主席）

3.高大成（法醫）

4.李素貞（藝術創作者）

5.張君瑜（教師）

6.林東徵（高雄市警察局刑事鑑識中心警務員）

►超越藍綠，就靠她了