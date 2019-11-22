屏東警分局逐訪立委參選人　馬不停蹄維護選前治安

▲屏東警分局逐一拜訪轄區立委參選人，提供相關服務安全作為 ；圖拜訪蔣月惠。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為強化與2020年1月11日第10屆立法委員選舉候選人聯繫溝通，屏東警分局長楊效宜率副分局長、業務組組長等員於本周拜訪轄內登記完成立法委員參選人，聯繫溝通相關造勢活動及拜票遊行活動申請流程、安全警衛人員申請原則、查賄制暴宣導建議事項及各業務聯繫窗口，使候選人了解競選活動期間與警政業務有關權利及注意事項，建立熱線接觸管道，有效掌握選舉及治安情資。

▲▼鍾佳濱服務處。葉壽山（左二）

屏東警分局長楊効宜表示，選舉登記活動結束後選情將逐漸升溫，籲請各級候選人針對競選旗幟看板及車輛宜設置在有監視錄影處所，並加強牢固措施。

▲黃冬輝。

在競選服務處所宜加強防火(如消防砂、滅火器等)及照明(如四周暗處加裝感應式照明燈)設備，如有遭受不明人士破壞、受競爭對手恐嚇，或獲知有關賄選行為情資而影響選舉公平性者，請撥打110或逕聯繫分局偵查隊(08-7322542)或勤指中心(08-7322075)。

警方強調，未來將持續落實選舉維安工作，妥慎整備，全力防堵暴力及賄選介入選舉情事發生，讓明年總統、副總統及立委選舉平安順利落幕。