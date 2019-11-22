快訊／台商回流7000億　蔡英文酸韓國瑜：有上班的市長都證實！為何沒上班的看不到

▲蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文日前宣布「台商回流」即將達到新台幣7000億元，國民黨團總召曾銘宗18日在財政委員會質詢經濟部次長林全能，結果被立委余宛如批評他混淆視聽、咆嘯林全能等，而國民黨總統參選人韓國瑜也跟著砲轟蔡政府。對此，總統蔡英文22日受訪時酸，「有上班的市長都證實，不懂為何沒上班的市長看不到。」

面對藍營砲火，蘇貞昌表示，歡迎台商回台投資方案，蔡政府時代有，馬政府時代也有，可見吸引台商回台，不分藍綠、不分黨派。

蘇貞昌指出，馬政府時代三年（2012-2014），預計投資2,400億元，至今投資約1,500億元；蔡政府從今年初推動至今才10個月，預計投資已將近7,000億元，今年底實際到位投資就有2,255億元。他強調，「馬政府、蔡政府的計算方式都一樣，不必因為選舉到了，就講這是假的，就來扭曲事實。」

蔡英文22日一早到淡水參訪「康舒科技公司」，董事長許勝雄讚賞政府改善台灣投資環境，將擴大廠房回台投資。

針對韓國瑜質疑台商回流7000億。蔡英文受訪時表示，今天來這裡主要就是來看台商回台投資的實際運作情況，董事長做的簡報裡面很清楚的講，地也找好了，廠也開始發包了，將來新雇用的人會達到一千五百人以上，都是實在落實的投資案。

蔡英文說，相信不只在這裡，其他地方全台各地，包含新北市侯友宜長，還有鄭文燦和台中市長也有出來證實台商確實回來，都是實在擴張找土地或建廠房，或找新的員工，這些都是實在的。

蔡英文酸，「有上班的市長都證實有投資，不懂為何沒上班的市長看不到。」

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