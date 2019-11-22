競選影片遭惡搞！蔡英文變支持一國兩制　民進黨23日9：30報警

▲民進黨「護國會保台灣」影片。（圖／翻攝民進黨YouTube，下同）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨22日召開「民進黨廣告遭惡意變造，親共勢力奧步再秀下限」記者會，民進黨發言人李晏榕表示，繼上星期民進黨推出護國會保台灣進步席次系列競選影片後，又看到這部影片疑似被中國網軍惡意變造，她23日早上九點半赴警察局報案。

李晏榕表示，在上星期民進黨發佈「讓民主與進步，成為國會的多數—護國會保台灣進步席次系列競選影片」，在網路上獲得非常大的迴響，短短一天之內超過二十萬的觀看數、上萬次的分享，但接到支持者通知，看到這部影片疑似被中國網軍變造。

李晏榕指出，從影片剪接、字幕來源、字幕拼湊、配音等，合理懷疑有專業團隊所製作，且是來自中國網軍的團隊製作，很明顯可以看到，中國網軍介入台灣選舉，甚至連身為執政黨的民進黨都成為中國網軍介入台灣選舉的最大受害者。

李晏榕提到，這部經過變造的影片，已觸犯《著作權法》、《刑法》的誹謗罪、行使偽造文書罪，如果有民眾在網路散佈這樣的影片，也同樣觸犯《刑法》行使偽造文書，請民眾切勿散佈這樣的影片。

李晏榕呼籲，所有大眾都要清楚瞭解，「中國介入台灣的選舉已經是進行式」，而且無孔不入，透過網路、LINE假訊息散佈、耳語傳播等，考驗民眾與媒體的識讀能力，選戰進入到資訊戰的狀態，要特別注意假消息的散佈。

李晏榕強調，民進黨明年總統大選最大目標就是要「護國會、保台灣」，呼籲所有關心台灣民主、自由，以及想保有現有生活方式的社會大眾，明年大選的政黨票非常關鍵，總統選票投蔡英文、賴清德；區域立委投選區內民進黨提名的立委候選人；政黨票投民進黨，讓民主與進步成為國會的多數。

民進黨影片中的九個段落，全部遭到變造。原本配音及字幕是「台灣不會變成香港，不要怕，好嗎？」「給台灣一個捍衛自由的席次。」變造後成為「台灣不會支持暴徒，不要怕，好嗎？」「給台灣一個捍衛正義的席次。」

原本配音及字幕是「台灣兩岸都在進步，要有自信，好嗎？給台灣一個驕傲的席次。」變造後成為「中國連愛都在進步，要有自信，好嗎？」

原本配音及字幕是「謝謝公務員包容了這個國家，一起努力，好嗎？給台灣一個生存的席次。」變造後成為「謝謝同胞包容了台灣，一起努力，好嗎？改台灣一個感恩的席次。」

原本配音及字幕是「不要開石油的玩笑，要說到做到，好嗎？給台灣一個說到做到的席次。」變造後成為「不要開兩岸的玩笑了，血濃于水，好嗎？給台灣一個回歸祖國的席次。」

原本配音及字幕是「失去邦交國，不能失去團結，大人加油，好嗎？給台灣一個團結的席次。」變造後成為「學會理性思考，學會傾聽民意，蔡大人加油，好嗎？給台灣一個表達民意的席次。」

原本配音及字幕是「不要相信中國，相信民主，好嗎？給台灣一個守護民主的席次。」變造後成為「要相信中國，相信未來，好嗎？給台灣一個擁抱未來的席次。」

原本配音及字幕是「拚經濟股市上萬點已經很久很久了，好嗎？給台灣一個有能力的席次。」變造後成為「拚經濟台灣已經落後很久很久了，好嗎？給台灣一個奔小康的席次。」

原本配音及字幕是「台灣不會認輸，會一直進步下去，好嗎？」變造後成為「兩岸中國人不會輸，會一直進步下去，好嗎？」

原本配音及字幕是「請給台灣一個進步的席次，用你的一票向一國兩制說不。」後來變成是「中國台灣都不能分割彼此，我們必須要團結，未來的路線很清楚，就是一國兩制台灣方案。」而這段由蔡英文配音，明顯是從不同來源拼湊的配音。

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