高雄立委不只藍綠PK！小黨全竄出　左楠參選大爆炸共11人登記



▲高雄立委藍綠大拼鬥 。（合成圖／ETtoday資料照）

記者洪靖宜／高雄報導

2020總統大選和立委選舉從本月18日到22日受理登記，參選登記最後一天共有7人辦理登記，各黨也渾身解數搶立委席次，其中，第三選區左營與楠梓共有11人競逐，參選大爆炸。

▲左楠選情刺激，黃昭順、郭新政兩人戰火延燒當中 。（圖／記者洪靖宜攝）

高雄立法委員登記，首日火藥味十足，第三選區無黨籍立委參選人郭新政搶頭香到選委會登記，卻因為資料不完整，讓後頭來的國民黨立委參選人黃柏霖及黃昭順搶先登記完成，當下郭新政還應媒體要求要與黃昭順握手，但不只遭拒，黃昭順甚至回擊「不屑跟這種人握手」，「女人戰火」煙硝瀰漫。

登記第二天(19日)副總統參選人賴清德及民進黨主席卓榮泰特地南下，帶領8位民進黨立委聯合登記，喊出「八仙過海！高雄大贏！」展現團結大氣勢；對比第三天(20日)沒有母雞帶領的國民黨，氣勢稍嫌較弱，但國民黨高雄市黨部主委莊啟旺則相當有信心，認為對方請賴清德下來是因為選情艱困，雙方都喊出立委全壘打，力拚國會過半。

▲民進黨請出賴清德助陣。（圖／記者洪靖宜攝）

另外，時代力量推出的立委參選人陳惠敏，也在立委黃國昌、黨主席徐永明、前黨主席邱顯智陪同下登記，盼為時代力量拿下關鍵一席，；而台灣民眾黨則出「父母牌」請民眾黨主席、台北市長柯文哲的爸媽前來陪同登記，扮演母雞，力推自家參選人；永齡基金會執行長劉宥彤在登記最後一天則以親民黨不分區提名人身份，到高雄為親民黨提名立委選舉登記造勢。





▲國民黨雖無大咖助陣，但對選情有信心 。（圖／記者翁進忠攝）

登記時間截止，共計第1選區共有5位登記，第2選區3位，第3選區11位，第4選區5位，第5選區3位，第6選區10位，第7選區7位，第8選區4位，山地原住民3位。參選人的所屬政黨包含民主進步黨、中國國民黨、台灣民眾黨、宗教聯盟、國會政黨聯盟、興中同盟會、台灣獨立黨、喜樂島聯盟、台灣維新、台澎黨、勞動黨、親民黨、時代力量。其中第3選區（左營楠梓）選情最為激烈，就看最後誰能突圍。