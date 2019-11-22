日網驚翻…中國媽「抱小孩遺照」騎機車！淘寶曝真相：機車擋風被

記者林瑩真／編譯

冬天騎機車要怎麼禦寒呢？淘寶推出一款機車擋風被的「母子款」，雖然看起來溫暖，但設計實在太過奇葩，意外被日本網友轉發至推特，直呼：「怎麼看都是拿著小孩子的遺照騎在路上。」

「雖然不知道是台灣還是中國，但這個可以親子使用的機車擋風被，怎麼看都像一個拿著小孩子遺照騎在路上、超級糟糕的一個人啊！」日本網友推特轉發圖片表示，這項商品實在太奇怪，而且相當恐怖，不明白怎麼會有廠商推出。

推文才過一天，已經有2.1萬轉推及6.7萬個讚。網友們幾乎笑翻「感覺像是遊戲中的敵人」、「遺照是盾牌嗎，太嚇人了吧」、「我只看到一個帶著死掉小孩遺照的杯麵騎著機車」、「你講了我才發覺這個是擋風被」、「發生事故的話，這個就真的是遺照了」。

事實上，這樣商品出自於淘寶，全名為「兒童親子款電動摩托車擋風被冬季加絨加厚電瓶防寒罩秋冬天母子款」，要價66.9人民幣（約新台幣290元），不僅推出不同顏色，甚至還有小孩子面向內（機車駕駛）的款式。不過不能確定此款商品是否實用。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

