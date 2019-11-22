日「肯德基吃到飽」夯爆！鄉民秒點出「致命關鍵」：少了它不合格

▲日本肯德基吃到飽餐廳沒有蛋塔，讓台人直搖頭。 （圖／翻攝自Dcard）

圖文／周刊王

近日一名網友在日本東京發現一家肯德基吃到飽餐廳，裡頭除了炸雞外，還有各式各樣的焗烤料理，令人看了食指大動。儘管擁有如此豐富的菜色，但卻有不少台灣人紛紛認為，如果是吃肯德基，怎麼可以少了這一味！

一名網友20日在「Dcard」發文表示，自己到日本遊玩時，在東京發現一家「肯德基吃到飽」的餐廳！他看到後覺得超狂，打算好康道相報，分享給網友知道。

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除了速食店該有的熱門菜色外，還有很多和日本當地融合的特色美食，以及各種口味的焗烤料理。至於價格的部分，午餐時間為上午11點至下午5點，成人一位1980日元 （約548元台幣），晚餐則要2580日元 （約701元新台幣），用餐時間則限制為80分鐘。

▲原PO貼出日本肯德基吃到飽內部裝潢。（圖／取自 Dcard ）

原PO將資訊分享到網路上後，不少台灣網友紛紛質疑，肯德基怎麼可以少了「蛋塔」這味，紛紛在底下留言：「日本留學生來了，日本肯德基『沒、有、賣、蛋、塔』，我下個月回台灣一定要點一盒來吃」、「我在日本的肯德基沒看過賣蛋塔」、「還好沒有蛋塔，不然就羨慕死了」、「居然沒有蛋塔!!!!吃肯德基就是要吃蛋塔阿」。

不過有網友指出，肯德基的蛋塔不是自己生產的，也不是每國的肯德基都有廠商代理蛋塔，所以在日本沒看到蛋塔是正常的事情。

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