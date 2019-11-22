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考上鐵飯碗卻每天監看色情網站　公務員嘆：都不敢看身邊女生

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▲▼南韓藝人鄭俊英因偷拍事件被判刑7年。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓藝人鄭俊英因偷拍事件被判刑7年。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

南韓總統文在寅曾表示，在網路上散播的大量非法偷拍色情圖片，已經成為南韓人「日常生活的一部分」。為了保護被偷拍的受害者，南韓的放送通訊審議委員會（KCSC）特別成立監看色情網站部門，找出偷拍的影片並加以刪除。該部門每天24小時運作，是南韓打擊偷拍影片的前線部隊，但這項工作卻讓員工受到前所未有的心理壓力。

南韓KCSC在今年秋天成立由16名成員組成的數位性犯罪監控部門，特別針對偷拍及所謂的「復仇式色情」影片進行監察，也就是那些沒有經過同意，而故意散佈當事人性交、裸露性器官等性私密的照片與影像，用作威脅勒索的手段。

▲▼銀行，電腦，密碼。（圖／翻攝自pakutaso.com）

▲南韓設立專責單位負責監看非法性愛影片。（圖／翻攝自pakutaso.com）

今年27歲的員工安哲炫在接受法新社訪問時表示，這個工作得來不易，平均約146人才錄取1人，剛進來時很難保持鎮定，因為看到許多一生中從未見過的挑逗性圖片，但所帶來的心理壓力，也遠遠超乎外界想像。

監控小組負責人李永裴也對法新社表示，「當我看到女性的時候，我必須把頭壓低不敢直視，因為會一直聯想到上班時看到的那些影像。」

不只有南韓有這案例發生，美國微軟（Microsoft）的2名離職員工聲稱，在職時因為要負責審查包括謀殺、兒童色情等短片和圖像內容，因此「患上創傷後壓力症候群」（PTSD），2人因此上法院控告微軟並索賠。

▼南韓演藝圈爆出前女團成員賣淫。（圖／翻攝自nate）

▲南韓演藝圈爆出前女團成員賣淫。（圖／翻攝自nate）

根據CNN報導，警方的數據顯示，2018年逮捕了5500名上傳色情內容的人，這個數字比2016年增長了22％，犯罪者中有97％是男性，這些影片可以在6個月內傳播到2700個網站，因此，對於KCSC來說，為了防止影片在網路上傳開來，最寶貴時間是在影片上傳的第1天。

2018年7月就有年輕女性走上街頭遊行，以 My Life Isn't Your Porn 為口號來抗議政府對於偷拍事件的不作為，更有40萬人上青瓦台連署請願，呼籲政府打擊偷拍風氣。

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