要乾淨不想洗車！客人DIY「全機車包膜」百元價省爆　網笑瘋：1個月就後悔

▲客人全車包膜，原PO忍不住看傻。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／鄺郁庭報導

這幾天陰雨不斷，很多車主看到愛車一直淋雨，多少都會心疼。一名女網友日前拍下一張照片，說她有一位客人愛乾淨但又不想洗車，就想出一招避免愛車髒掉的撇步「全車包膜」--包保鮮膜。機車本尊的照片讓網友笑翻，「一個月後就後悔了」、「太陽曬兩天他就知道了」、「專業包膜」、「下雨天很刺激。」

這位女網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出照片，文中表示，「嘿！客人說因為愛乾淨又不想洗車，想出這一個撇步，真是神邏輯」。只見這位客人騎著一台寶藍色的機車，整台看起來相當的新，但最近一直在下雨，外加又是冬天，確實讓人懶得洗車。

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▲只差輪胎、排氣管跟照後鏡沒包了啊 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

但這位客人防塵防雨的做法，是將整台車包上保鮮膜，不管是龍頭、車身、椅墊，甚至連把手都綑了好幾圈塑膠膜，只剩後照鏡、輪胎、排氣管和煞車沒有包。算一算如果包一台用3捲保鮮膜，實際查詢30cmx200尺的保鮮膜3入，價格約200元，等於客人用了百元價包膜，奇景讓原PO直呼「我佩服請受我一拜，整車都包膜，包了保鮮膜。」

看到照片後，其他網友紛紛笑噴，「輪子沒包到」、「一個月後就後悔了」、「膠痕清到飽套餐」、「太陽曬兩天他就知道了」、「不是放在展示箱裏嗎」、「套車衣即可」、「排氣管跟車牌沒包」。還有人直說「修車時老闆一見面一定先問候媽媽」，原PO也笑回「還要買五卷保鮮膜把它原裝包回來」。

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