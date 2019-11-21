帶小孩出門綁牽繩！路人伯「怎麼綁這樣」急嚷　網挺人母：總比出事好

▲原PO用防走失牽繩，結果被路人指指點點。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

帶小孩出門結果被陌生人指指點點，對很多家長來說是一種困擾。一位人母因為怕孩子會亂跑暴衝，所以用了防走失牽繩，結果就遇到有陌生的阿伯、阿姨嚷嚷「怎麼把小孩綁成這樣？」讓她超無奈。看到貼文後，許多人都很有同感，「隨他們講，只要我兒子安全就好」、「老人家的話聽聽就好，總比出事好。」

這位媽媽在臉書《爆怨公社》貼文，文中表示，她是為了小孩的安全，才會用防走失牽繩，如果小孩能乖乖的待在她身邊，何必這麼麻煩，「結果遇到阿北阿木在那邊嚷嚷說把小孩綁這樣，真的是30678。」原PO忍不住直呼「都知道遛狗要牽繩，為什麼失控的小孩就不能？」

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▲怕小孩亂丟、暴衝，卻有阿北路人嚷嚷「把小孩綁這樣」。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，網友都很贊同原PO的做法，「我覺得這超好用」、「我個人認為，這樣很好啊！很安全」、「以後我也要買，有些小朋友真的比較難控制。這個還能預防發生車禍」、「想到那些爆衝到馬路的小孩就覺得妳是對的」、「這個超好用的！小孩真的很可怕，我家的還因為我兒子用力衝而撕裂了一小塊」、「這是神器，老人家的話聽聽就好，總比出事好。」

還有人是遇過同樣的事情，「我小時候也有，大概快30年前，然後我爸媽被路人老外省破口大罵『他是狗嗎？沒人性』」、「背包包也被說過像牽狗一樣，還是外勞說的，害我不太敢再讓小孩揹出門」、「最討厭帶個小孩出去路人一直在那邊給我喊燙 一下說會冷一下說幹嘛給太陽曬 啊不就育兒專家。」

不過也有爸媽留言，「我也覺得這東西很好，安全第一，但是我也覺得這樣像牽小狗，所以即使有帶子我還是會牽手，對我來說那條繩子只是防止他突然放開手失控跑掉發生危險，不代表一定得這樣拉」、「我是買包包的走失繩，會比較美觀。不過兒子他都會一直牽我的手，我這個用一次就沒再用了，後來只帶包包出門，繩子就不需要。」

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