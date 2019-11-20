借超商廁所敲5次門　她等10分鐘拿出硬幣：我要開囉…裡頭場景曝光

▲原PO心想「這人是在大號嗎？」（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享停車到超商借廁所，她敲5次門、等了10分鐘都未獲回應，最後受不了拿10元硬幣開鎖，腦中一度浮現一些驚悚畫面，結果打開後才發現裡頭的真實情況。也有店員分享自己幫客人看廁所的經驗，「我瞬間毛起來。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團回憶當時情況，她說，當時門是鎖的，敲了第一次門「扣扣」沒回應，又多等了一下；她真的有點急，又敲了第二次「扣扣扣」，還是沒回應。

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原PO認為這人真沒禮貌，「我很耐心的，又多等了好一下子，『這人是在大號嗎』？有點火了，我又敲了第三次『扣扣扣扣扣』，還是沒有回應。『這人還活著嗎』？等下他出來，我要瞪他一下。」

▼原PO想借廁所。（示意照／CFP）

原PO表示，店員開口說如果急要不要去旁邊網咖借，「我問他『裡面到底有沒有人』？他說『不知道』。」她心想「是死在裡面了嗎」，又敲了一次「扣扣扣扣扣扣」，已做好有人出來要吵架的準備了。

「我受不了了，再敲了一次『裡面有人嗎』？」原PO指出，問了依舊沒有回應，「不回應的話，我要開門囉」，眼見還是無回應，拿了一個10元硬幣準備動手，輕輕地轉動了門鎖，「我要開門囉！」

原PO說，腦中一度浮現門打開會有一些驚悚畫面，「看到這裡，各位也猜到了吧...對，裡面沒人」，她在外面站了至少10分鐘，等一間沒人的廁所，還自編自導自演各種劇情，「到底哪個無聊幼稚鬼亂反鎖人家廁所門啦。」

▼沒想到原PO打開門後發現裡頭沒人。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

對此，有網友留言，「我以為人家在擦屁股，妳還一直敲門」；原PO回「我一度有靠近聽聽看有沒有動靜啊。」也有人認為，「說不定店員自己鎖的，就不想借」；原PO回「不想借應該直接說故障吧。」

一名網友分享自己遇到的情況，「我遇到的是敲門沒人回應，看門也沒鎖，結果門一開一個男的蹲在裡面大便……O。」也有店員說，「我上次幫客人敲門，裡面有人回敲，但過很久還是沒人出來。於是我就開門看看，才發現裡面沒人，我瞬間毛起來，而且回敲聲，我和客人都有聽到。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！