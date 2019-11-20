　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

借超商廁所敲5次門　她等10分鐘拿出硬幣：我要開囉…裡頭場景曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼廁所標示。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO心想「這人是在大號嗎？」（圖／示意照／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享停車到超商借廁所，她敲5次門、等了10分鐘都未獲回應，最後受不了拿10元硬幣開鎖，腦中一度浮現一些驚悚畫面，結果打開後才發現裡頭的真實情況。也有店員分享自己幫客人看廁所的經驗，「我瞬間毛起來。」

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團回憶當時情況，她說，當時門是鎖的，敲了第一次門「扣扣」沒回應，又多等了一下；她真的有點急，又敲了第二次「扣扣扣」，還是沒回應。

請繼續往下閱讀...

原PO認為這人真沒禮貌，「我很耐心的，又多等了好一下子，『這人是在大號嗎』？有點火了，我又敲了第三次『扣扣扣扣扣』，還是沒有回應。『這人還活著嗎』？等下他出來，我要瞪他一下。」

▼原PO想借廁所。（示意照／CFP）

▲▼尿尿,衛生紙,大便,廁所,憋尿。（圖／視覺中國CFP）

原PO表示，店員開口說如果急要不要去旁邊網咖借，「我問他『裡面到底有沒有人』？他說『不知道』。」她心想「是死在裡面了嗎」，又敲了一次「扣扣扣扣扣扣」，已做好有人出來要吵架的準備了。

「我受不了了，再敲了一次『裡面有人嗎』？」原PO指出，問了依舊沒有回應，「不回應的話，我要開門囉」，眼見還是無回應，拿了一個10元硬幣準備動手，輕輕地轉動了門鎖，「我要開門囉！」

原PO說，腦中一度浮現門打開會有一些驚悚畫面，「看到這裡，各位也猜到了吧...對，裡面沒人」，她在外面站了至少10分鐘，等一間沒人的廁所，還自編自導自演各種劇情，「到底哪個無聊幼稚鬼亂反鎖人家廁所門啦。」

▼沒想到原PO打開門後發現裡頭沒人。（示意圖／翻攝免費圖庫pakutaso）

▲桃園市余姓男子今年8月間在中壢區某家網咖，尾隨身材曼妙網咖辣妹進入廁所，偷拍時被當場活逮。（示意圖／免費圖庫pakutaso）

對此，有網友留言，「我以為人家在擦屁股，妳還一直敲門」；原PO回「我一度有靠近聽聽看有沒有動靜啊。」也有人認為，「說不定店員自己鎖的，就不想借」；原PO回「不想借應該直接說故障吧。」

一名網友分享自己遇到的情況，「我遇到的是敲門沒人回應，看門也沒鎖，結果門一開一個男的蹲在裡面大便……O。」也有店員說，「我上次幫客人敲門，裡面有人回敲，但過很久還是沒人出來。於是我就開門看看，才發現裡面沒人，我瞬間毛起來，而且回敲聲，我和客人都有聽到。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

ET快訊
果粉曝「iPhone惱人缺點」嘆：壞N次！網曝高CP值一招延
張奕爆跟表哥撕破臉！起底陽岱鋼臉書曾無奈PO文：我心冷了
「酒國名花」凌威威控夫有小三　老公神隱：婚後16個月是一場騙
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鳳凰颱風最新路徑曝！不排除發海警　「雨最多」時間點出爐

在外留面子！老公逮機會狂嘴：很煩、看到就頭痛　人妻小劇場炸裂：回家X死你

果粉曝「iPhone惱人缺點」嘆：壞N次了！　網「高CP值一招」延壽命

台中哥北上出差！「一碗雞肉燉飯」秒衝擊：天龍人太可憐了　網看完全戰翻

非單女網友「報備行蹤」：我剛到家！他一看訊息狂冒問號　網一面倒：安啦

中市府拼節慶經濟　「臺中國際花毯節」帶你玩山城

交友軟體糾察隊！　網紅實測交友App「顏值全爆」還驚見更帥版宥嘉

11/9花卉農業饗宴盛大開展！中市府邀請您共享愛與希望之城

借超商廁所敲5次門　她等10分鐘拿出硬幣：我要開囉…裡頭場景曝光

台科大首屆咖啡競賽開跑！60秒影片赢創業金　前四名進企業起薪多2成

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

視線死角！行人閃違停走外車道 消防車經過後照鏡撞頭噴飛命危

鳳凰颱風最新路徑曝！不排除發海警　「雨最多」時間點出爐

在外留面子！老公逮機會狂嘴：很煩、看到就頭痛　人妻小劇場炸裂：回家X死你

果粉曝「iPhone惱人缺點」嘆：壞N次了！　網「高CP值一招」延壽命

台中哥北上出差！「一碗雞肉燉飯」秒衝擊：天龍人太可憐了　網看完全戰翻

非單女網友「報備行蹤」：我剛到家！他一看訊息狂冒問號　網一面倒：安啦

中市府拼節慶經濟　「臺中國際花毯節」帶你玩山城

交友軟體糾察隊！　網紅實測交友App「顏值全爆」還驚見更帥版宥嘉

11/9花卉農業饗宴盛大開展！中市府邀請您共享愛與希望之城

借超商廁所敲5次門　她等10分鐘拿出硬幣：我要開囉…裡頭場景曝光

台科大首屆咖啡競賽開跑！60秒影片赢創業金　前四名進企業起薪多2成

民進黨有賴清德國民黨卻沒母雞帶　莊啟旺：他們選情艱困

Sandy穩交CEO男友老爸認證！　吳宗憲狂讚「長得帥像韓星」：很登對

大突破！太陽能新專利產生「1000度以上高溫」　首度能用來煉鋼

搶攻新南向商機　陽明海運新增東南亞航線強化亞洲區間網絡

高端買家捧2.3億現金買「西華富邦」　前屋主賠掉5台賓士

關山獲台人「最愛5大自行車道」　趕緊來台東走跳

鳳凰颱風最新路徑曝！不排除發海警　「雨最多」時間點出爐

「活到老　學到老」　台東勞工大學結訓暨成果發表會

孟加拉總理餐桌的「洋蔥」消失了　印度控制物價禁出口

高舉「我雲林我驕傲」　立委參選人蘇治芬登記 完成

生活熱門新聞

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

高鐵對號車廂被塞爆！她快噴尿　求助客服涼了

爸爸帶女兒雙雙沒電！　父女一碰到座位秒關機

2兒年薪近200萬免上班　原來大學董事長是他媽

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

鳳凰颱風生成了！外圍水氣周四起擾台

追撞車禍慘淪夾心　淡定姊大嗑剉冰壓驚

台南2兒子爽領百萬年薪　原來學董事長是他媽

請長者起身被嗆父母怎教的　對號座乘客從台北站回台中

員工弄丟5次鑰匙！高招示決心　老闆崩潰

大學生流行：是在哈囉？　他一聽秒尷尬

颱風最快今生成北北基宜大雨特報　下周又一波變天降溫

女大生挖耳朵「瞬間失聰」　醫師一照結局糗爆

更多熱門

相關新聞

豬隊友每晚「高分貝生蒜攻擊」超地獄

豬隊友每晚「高分貝生蒜攻擊」超地獄

一名女網友每晚睡覺都是煎熬，在貨運業打拚的丈夫，會打呼就算了，因為睡前有喝酒配生蒜的習慣，所以吐出的氣相當熏人，也害她嚴重失眠，被迫到身心科求診。

超商微波牛奶「白色完整包裹」　女客：店員不是人是神

超商微波牛奶「白色完整包裹」　女客：店員不是人是神

白色休旅車遭撞　旋轉衝進超商瞬間曝

白色休旅車遭撞　旋轉衝進超商瞬間曝

和老婆搭捷運！他醒來無言：感覺她不是很愛我

和老婆搭捷運！他醒來無言：感覺她不是很愛我

婆媳大戰！老公勸：做好本分　她暴怒回擊被讚爆

婆媳大戰！老公勸：做好本分　她暴怒回擊被讚爆

關鍵字：

超商廁所爆怨公社

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

Sandy男友「上億身家」起底！

「車撞到碎掉」嚇醒　惡夢成真他魂斷街頭

Sandy穩交CEO男友3年！

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面