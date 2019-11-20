超商微波牛奶「白色完整包裹」　女客驚：店員不是人是神！太貼心了

▲您遇過這樣貼心的店員嗎？（圖／翻攝爆怨公社臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

一名女網友分享到超商買了一瓶牛奶微波，結果她拿到手後直呼，「拎娘碗粿也太貼心了吧…在台灣便利商店工作的都不是人，是神。」對此，其他人說，很常遇到店員這樣做，「這應該是他們的SOP。」也有當過超商店員的人加碼分享更貼心的小步驟。

原PO於19日在「爆怨公社」臉書社團表示，「可能店員看我拿很多東西不方便，或是怕燙不好拿，結果把我的牛奶包成這樣，叫我拿上面。」根據她貼出的照片，店員用衛生紙完整包裹住打開的封口，讓消費者拿的時候不會被燙到。

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▼店員用衛生紙包裹牛奶開口。（圖／翻攝爆怨公社臉書社團）

對此，其他人則說，「其實我也被貼心了好幾次」、「正常都是這樣」、「我家這邊的便利商店也這樣包給我」、「我每次買店員都這樣做呀」。也有當過超商店員的網友指出，7年前上班時就都這樣幫客人包了，「我還會用釘書針把開口訂起來」；另一人說，「我10年前打工的時候就這樣做，都沒客人感謝我。」

原PO後來補充表示，「啊我不就說我是『第一次』遇到，為什麼這麼多人要討論這個部分？我就沒遇到過啊，所以不是『正常』，不要用你的經驗來看待別人好嗎？」她也說，在台灣便利商店工作的都不是人，是神，「所以如果你也常遇到這樣的服務人員，不要視為理所當然，多給一句謝謝吧，我相信你會得到更多的。」

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