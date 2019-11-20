　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

屏東登山失聯11天！他巧遇「山中男女祖靈」指引脫困…神奇過程曝光

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼屏東登山失聯11天！他巧遇「山中男女祖靈」指引脫困…神奇過程曝光。（圖／東森新聞）

▲宋瑞雄緩緩道出在山中遇到的神奇事蹟。（圖／東森新聞）

記者鄒鎮宇／屏東報導

60歲台塑員工宋瑞雄10日獨自登上笠頂山後失聯，11天後在春日鄉舊七佳部落南端河床奇蹟獲救且毫髮無傷。宋瑞雄坦言，他利用求生資訊度過這11天，且其間還遇到疑似原住民祖靈的存在，讓當地居民不敢置信。

宋瑞雄指出，他10日從舊白鷺部落上山，沒有抵達目的地大武藏山停機坪，開始懷疑自己走錯誤，掉頭後就在山中迷失方向，甚至跌落到山壁之下，導致眼鏡噴飛遺失。

由於僅帶一天分的口糧及水，宋瑞雄為了活下去只好尋找泉水及吸食芒草汁提高血糖，沒想到竟在山中看到一對默默工作的原住民男女，與對方在山洞中休息時，該對男女意識到宋瑞雄的眼鏡遺失、看不到後說「你眼睛不好(眼鏡掉了)所以看不到下山的路」，隨即消失無蹤。

▲▼屏東登山失聯11天！他巧遇「山中男女祖靈」指引脫困…神奇過程曝光。（圖／東森新聞）

▲宋瑞雄的妻子一看到失聯11天的丈夫，立刻上前擁抱。（圖／東森新聞）

宋瑞雄急得追出山洞，才發現這對男女出現在遠方的山林間，他立刻拿起裝備追上後對方又消失，來來回回3、4次後，竟意外抵達有水源的地點，但他早已體力不支，隨即倒在水源地旁的石縫中休息；期間，他看到救援直升機經過，「我有看到救援人員，但他們沒看到我」，便決定在原地等待救援。

沒想到3天就這樣過去，宋瑞雄發現待在原地等待救援似乎不可行，想到那對原住民男女可能是祖靈或是山神之類的神靈，隨即低下頭許願「山神我現在要走了，可以指引我一條路嗎？我會做功德回報」，便沿著水路前進，這才在河床旁遇到部落獵人，結束這趟神奇的際遇。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
鳳凰颱風「拐彎衝台」！預測路徑出爐　吳德榮曝侵台機率
16歲高中妹討抱抱！被男友載走撞上UberEats外送員
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

屏東登山失聯11天！他巧遇「山中男女祖靈」指引脫困…神奇過程曝光

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

屏東登山失聯11天！他巧遇「山中男女祖靈」指引脫困…神奇過程曝光

吳佩慈認了辭退台灣技師！　紀曉波欠250億遭威脅…帶全家速搬出四季酒店

唱歌喉嚨卡痰、高音上不去　他竟被「肺阻塞」纏上了！

阿美族歌謠《太巴塱之歌》原唱是誰？太巴塱部落找到了

金援辛巴威僅1億差了40倍　中：和實際情況有非常大出入

各季展現不同美麗景色　「關山環鎮自行車道」名列台灣人最愛5大

「車整個撞到碎掉」連3天嚇醒　Youtuber惡夢成真魂斷街頭...女友命危　

新奇熱門新聞

屏東登山失聯11天！神奇男女祖靈讓他脫困

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

醫生推3招變大雕　免手術再次偉大

世界最長單字　189819字母組成

芬蘭海灘出現30米長療育「冰蛋海」！

「腦囊蟲病」把大腦啃得像爛蘋果

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

首次約會牽手…處男心狂跳！網揭真相

男擠扁桃腺結石　下秒噁噴爆漿粒

被卡到？嬰兒兩眼瞪大散發詭異光芒　

影／不用開瓶器開酒瓶的6種方法

佐倉絆黑人解禁　感覺內臟要破了

10大校園靈異故事　鬼王傳說直接上榜

很緊！外國男對亞洲妹的十大迷思

更多熱門

相關新聞

行兇畫面曝！疑閃綠光　男持菜刀闖車城代表會猛揮

行兇畫面曝！疑閃綠光　男持菜刀闖車城代表會猛揮

屏東縣車城張姓鄉民代表，19日上午在代表會中，遭尤姓男子持菜刀砍傷。警方獲報後立即趕抵現場逮捕嫌犯，並在訊後將他送辦。事後行兇畫面曝光，尤姓男子持刀闖入，隨後朝著張男猛揮，所幸張男即時閃躲，才免於危難。

心情不好！屏東屁孩騎車北上高雄　持鐮刀見人就砍

心情不好！屏東屁孩騎車北上高雄　持鐮刀見人就砍

會勘投2020各開票所　安全求滴水不漏

會勘投2020各開票所　安全求滴水不漏

台塑男山區迷途10天　獲救後哭了

台塑男山區迷途10天　獲救後哭了

鄉代砍菜刀砍傷　私人恩怨

鄉代砍菜刀砍傷　私人恩怨

關鍵字：

台塑宋瑞雄屏東祖靈

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

16歲高中妹討抱抱！被男友載走20m撞上外送員

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

Sandy男友「上億身家」起底！

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

「車撞到碎掉」嚇醒　惡夢成真他魂斷街頭

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面