屏東登山失聯11天！他巧遇「山中男女祖靈」指引脫困…神奇過程曝光

▲宋瑞雄緩緩道出在山中遇到的神奇事蹟。（圖／東森新聞）



記者鄒鎮宇／屏東報導

60歲台塑員工宋瑞雄10日獨自登上笠頂山後失聯，11天後在春日鄉舊七佳部落南端河床奇蹟獲救且毫髮無傷。宋瑞雄坦言，他利用求生資訊度過這11天，且其間還遇到疑似原住民祖靈的存在，讓當地居民不敢置信。

宋瑞雄指出，他10日從舊白鷺部落上山，沒有抵達目的地大武藏山停機坪，開始懷疑自己走錯誤，掉頭後就在山中迷失方向，甚至跌落到山壁之下，導致眼鏡噴飛遺失。

由於僅帶一天分的口糧及水，宋瑞雄為了活下去只好尋找泉水及吸食芒草汁提高血糖，沒想到竟在山中看到一對默默工作的原住民男女，與對方在山洞中休息時，該對男女意識到宋瑞雄的眼鏡遺失、看不到後說「你眼睛不好(眼鏡掉了)所以看不到下山的路」，隨即消失無蹤。

▲宋瑞雄的妻子一看到失聯11天的丈夫，立刻上前擁抱。（圖／東森新聞）



宋瑞雄急得追出山洞，才發現這對男女出現在遠方的山林間，他立刻拿起裝備追上後對方又消失，來來回回3、4次後，竟意外抵達有水源的地點，但他早已體力不支，隨即倒在水源地旁的石縫中休息；期間，他看到救援直升機經過，「我有看到救援人員，但他們沒看到我」，便決定在原地等待救援。

沒想到3天就這樣過去，宋瑞雄發現待在原地等待救援似乎不可行，想到那對原住民男女可能是祖靈或是山神之類的神靈，隨即低下頭許願「山神我現在要走了，可以指引我一條路嗎？我會做功德回報」，便沿著水路前進，這才在河床旁遇到部落獵人，結束這趟神奇的際遇。

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