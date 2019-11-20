美參議院通過「香港人權法案」　港府回應：極度遺憾！將損害雙方關係

▲香港理工大學持續發生警民衝突。（圖／記者游宗樺攝，下同）

記者朱世凱／綜合報導

美國參議院昨（19）日通過了《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），目前已提交給總統川普，決定是否簽署通過或否決法案。港府稍早回應，對於美方的決定表示「極度遺憾」，認為不僅沒必要，更沒有理據，恐怕會損害香港和美國雙方的關係和利益。

港府發言人表示，對於美國國會參議院通過《香港人權與民主法案》以及另外一項有關香港的法案表示極度遺憾，自回歸以來，香港特別行政區一直嚴格按照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的規定實行「港人治港」、高度自治，充分體現「一國兩制」得到全面和成功落實。

發言人稱，「一國兩制」是保持香港長期繁榮穩定、市民安居樂業的最佳安排，特區政府會繼續堅定不移地按照《基本法》落實「一國兩制」方針。他也指出，保障人權和自由是特區政府的憲制責任，《基本法》第四條訂明，香港特別行政區依法保障香港特別行政區居民和其他人的權利和自由。

發言人接著說，除了《基本法》外，人權和自由在香港也受到《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障；《公民權利和政治權利國際公約》適用於香港的有關規定亦繼續有效。特區政府十分重視人權和自由，亦必定全力維護。

發言人重申，政府已正式在立法會會議上撤回《逃犯條例》，對於不少由示威、遊行和公眾集會演變成暴力違法的活動，本港警方一直保持克制，嚴格根據法律執法，警方有法定責任維持公共安全及公共秩序，當出現非法集結或暴力行為，警方必須採取適當行動保障市民大眾的生命財產，將違法人士繩之於法，回復社會安寧。

▼港府認為，港警行動一直保持克制。（圖／路透）



至於在貿易管制方面，發言人表示，根據《基本法》，香港是單獨的關稅地區，港府會一如既往按香港法律和國際管制清單全面執行戰略物品進出口和轉口管制並嚴格執法；在政制發展方面，由「一人一票」普選行政長官和立法會全部議員，是《基本法》訂下的最終目標。

發言人稱，若要落實這個目標，社會需要在法理的基礎上，在平和、互信的氛圍下，透過對話解決分歧，達致各方可接受的共識；特區政府會審時度勢，按照《基本法》及全國人民代表大會常務委員會的相關解釋和決定推動政制發展。

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