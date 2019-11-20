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香港是中國的！　陸外交部回應美《香港人權與民主法案》

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▲▼耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

▲耿爽。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／北京報導

美國參議院當地時間19日，通過《香港人權與民主法案》，待總統川普簽署同意後立案，引發中方反彈。中國外交部發言人耿爽今天上午回應，強調「香港是中國的香港」，香港事務純屬中國內政。「我們正告美方認清形勢，懸崖勒馬，立即採取措施阻止該案成法，立即停止插手香港事務、干涉中國內政，以免引火燒身、自食苦果。」

根據美國參議院通過的《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act），要求美國政府與國務卿提交年度報導，針對香港是否能在中國政府管轄下，保持足夠的自治程度並持續其特殊的貿易地位。目前，參議院版本將和眾議院版本協調整合，提交給總統川普，決定是否簽署通過或否決法案，目前川普還未針對此事表態。

▲▼香港理工大學抗議人士遭逮捕。（圖／路透）

▲香港理工大學抗議人士遭逮捕。（圖／路透）

對於美方對香港事務的舉動，中國外交部發言人耿爽指出，該法案罔顧事實、混淆是非、違反公理，玩弄雙重標準，公然插手香港事務，干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈譴責和堅決反對。

他進 一步強調，5個多月來，香港持續發生的激進暴力犯罪行為，嚴重危害公眾生命和財產安全，嚴重踐踏法治和社會秩序，嚴重破壞香港繁榮穩定，嚴重挑戰「一國兩制」原則底線。當前香港面臨的根本不是所謂人權和民主問題，而是盡快止暴制亂、維護法制、恢復秩序的問題。

▲美國參議院司法委員會舉行會議，針對卡瓦諾（Brett Kavanaugh）最高法院大法官提名進行投票。（圖／路透社）

▲美國參議院會議舉行示意圖。（圖／路透社）

為此，耿爽表示，中國中央政府將繼續堅定支持香港特區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子，保護香港居民生命財產安全，維護香港繁榮穩定。

耿爽再次強調，香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，美方應立即停止插手香港事務。他認為，香港回歸以來，「一國兩制」實踐取得成功，香港居民享有前所未有的民主權利，依法充分行使各種自由。美國國會有關法案全然無視客觀事實，全然無視香港居民的福祉，出於不可告人的政治目的，其目的就是要為反中亂港的極端勢力和暴力分子撐腰打氣，破壞香港的繁榮穩定，以實現他們藉香港問題阻礙中國發展的險惡圖謀。

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