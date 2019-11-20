若香港遭「暴力對待」　彭斯：中美雙方會很難達成貿易協議

▲美國副總統彭斯。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國副總統彭斯（Mike Pence）19日表示，如果香港的示威活動「遭遇暴力」，那麼美國將難以與中國簽署貿易協定。而美國參議院也在19日通過《香港人權與民主法案》，儘管美國總統川普（Donald Trump）尚未對此表態，但他反覆不定的態度也讓外界認為，恐怕會激怒北京當局。

彭斯19日接受電台訪問時表示，「總統（川普）曾明確表示，如果（香港）發生任何暴力事件，或者這件事沒有得到妥善的人道對待，那我們會很難和中國達成協議。」並指出，雖然中美兩國還在進行貿易磋商，但美國始終保持強硬立場。

白宮18日也在聲明中指出，北京應該保護香港的自由、法治與民主的生活方式。國務卿蓬佩奧（Michael Pompeo）也說，美方非常關切香港不斷升級的暴力事件。

Vice President Mike Pence said it would be difficult to sign a trade agreement with China if demonstrations in Hong Kong are met with violence https://t.co/0Fpxyi09q6 — Bloomberg Economics (@economics) November 19, 2019

《彭博社》報導指出，川普與中國進行貿易談判時，幾乎未曾對香港情勢表達看法，用詞也相當謹慎。不過參議院19日通過的《香港人權與民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act）加上川普反覆不定的態度，恐怕會激怒北京當局，讓接下來的貿易協議更難有所進展。

川普19日在內閣會議中向記者表示，「中國不得不達成『我喜歡的協議』，如果他們不願意，那就是這樣子了。」但他隨後又指，他現在對中國非常滿意，但隻字未提香港情勢。

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