若香港遭「暴力對待」　彭斯：中美雙方會很難達成貿易協議

▲美國副總統彭斯。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國副總統彭斯(Mike Pence)19日表示,如果香港的示威活動「遭遇暴力」,那麼美國將難以與中國簽署貿易協定。而美國參議院也在19日通過《香港人權與民主法案》,儘管美國總統川普(Donald Trump)尚未對此表態,但他反覆不定的態度也讓外界認為,恐怕會激怒北京當局。

彭斯19日接受電台訪問時表示,「總統(川普)曾明確表示,如果(香港)發生任何暴力事件,或者這件事沒有得到妥善的人道對待,那我們會很難和中國達成協議。」並指出,雖然中美兩國還在進行貿易磋商,但美國始終保持強硬立場。

白宮18日也在聲明中指出,北京應該保護香港的自由、法治與民主的生活方式。國務卿蓬佩奧(Michael Pompeo)也說,美方非常關切香港不斷升級的暴力事件。

Vice President Mike Pence said it would be difficult to sign a trade agreement with China if demonstrations in Hong Kong are met with violence https://t.co/0Fpxyi09q6