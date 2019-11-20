邱毅上月密訪英國調查　驚爆「大弊案」摧毀蔡英文

▲邱毅、蔡英文。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

前立委邱毅退出國民黨不分區後，傳出排名新黨不分區首位，然而他的「紅色」立場屢受議論。對此，邱毅20日在臉書爆料，秘密去英國調查總統蔡英文的資料，而「這個大弊案將摧毀蔡英文所形塑的人設，精彩好戲正準備上演！」

邱毅表示，台獨與獨台力量排山倒海攻擊我的真正原因，就是畏懼我講真話，尤其怕我揭開總統蔡英文的老底，使蔡英文的連任選情生變，畢竟魔鬼妖怪與斬妖伏魔勇士永遠是站在對立面的。

邱毅指出，蔡英文的博士學位和論文漏洞百出，處處貓膩，根本禁不起考驗，上個月秘密去了英國一趟，檢視了一些資料，也詢問了幾位知情人士，「這個大弊案將摧毀蔡英文所形塑的人設，精彩好戲正準備上演！」

邱毅爆料，蔡英文及其家屬成員曾組成「華麗炒地團」，專炒作精華地段的重劃區土地，單就台北市就有內湖、南港、松山等地，蔡英文從那個官商勾結管道得到土地重劃的內線消息？這才是蔡英文真正的要害，只是四年前正毅兄弟打了一半就被迫停火，以致「為山九仞 功虧一簣」。

邱毅還說，蔡英文在宇昌案扮演的角色絕對是貨真價實的弊案，只是當初我高雄選情告急，又認為該弊案的基盤已打實，於是在馬吳主導下移交給劉憶如，不料劉憶如一個數字誤植就讓民進黨絕地大反攻，以致宇昌案功敗垂成，才又衍生了後來的浩鼎案。

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