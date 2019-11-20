高舉「我雲林我驕傲」　立委參選人蘇治芬登記 完成

記者蔡佩旻／雲林報導

民進黨提名雲林縣第二選區立委參選人蘇治芬，20日上午由百位青年軍及黨團民意代表等人陪同，以「我雲林、我驕傲」主軸誓師，於雲林縣選委會完成參選登記，並提到將為雲林人找回自信，重建並擦亮品牌。

▲民進黨提名雲林縣第二選區立委參選人蘇治芬，以「我雲林、我驕傲」主軸誓師，於雲林縣選委會完成參選登記。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇治芬與百位青年身穿白色Ｔ恤，高舉「我雲林，我驕傲」大型帆布，突顯要引領雲林人重回過去她執政時榮光的決心，蘇治芬指出，雲林即使位處風頭水尾，但展現出的生命韌性與力量，是其他縣市人民望塵莫及的，擔任縣長任內將這股正能量極致發揮，激發出雲林人的自信心，也建立了屬於雲林人的品牌。

▲民進黨提名雲林縣第二選區立委參選人蘇治芬，由競選總部總幹事許忠富陪同下完成參選登記。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇治芬表示，我的政見以貼近雲林目前需求與雲林目前的現況，未來四年如需改革我的政見都有一一提出，候選人提出政見是對選民的負責，也是自己予選民的承諾，讓選民看清楚政治經驗與能力，四年可以放心交給她。

蘇治芬說，這場選舉以國家安全為主軸，建構在國家未來走向，兩者不同選擇，一種是親中，一種選擇是台灣自己要站起來，以雲林縣來說民眾要選善良的人還是不善良的人，我很期待，也希望古意的鄉親在這場選舉不要怕，勇敢站出來，一起找回往日的自信，擦亮雲林招牌。

▲民進黨提名雲林縣第二選區立委參選人蘇治芬與百位青年身穿白色Ｔ恤，高舉「我雲林，我驕傲」大型帆布。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民進黨提名雲林縣第二選區立委參選人蘇治芬，以「我雲林、我驕傲」主軸誓師，於雲林縣選委會完成參選登記。（圖／記者蔡佩旻攝）

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