柯文哲：搞台獨的兒孫都躲美國、紐西蘭　就是騙子啊！

▲柯文哲出席「柯主席 X iVoter X 區塊鏈 攜手保障民主永續」記者會。（圖／記者葉南州攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨主席、台北市長柯文哲20日出席ivoter上線記者會，談及國防議題時指出，要實施募兵制，國防費用就要增加，就這麼間單，那些搞台獨的兒孫都躲在美國、躲在紐西蘭，「都騙子啊！」

被問及民眾黨對於國防預算是否增加的立場，柯文哲說，這是一體兩面，他今年去美國的時候，見過國防部、國務院、國家安全部官員，對方對於台灣徵兵、募兵沒有太多意見，但是募兵人事費用高，現在國防費用佔GDP2%，實施募兵制費用很高，訓練就會被擠壓。

柯文哲認為，台灣走募兵制要再回徵兵制就困難，若有政黨說恢復募兵制，年輕人票就跑光，當時官員抱怨搞募兵制，國防預算不增加，會擠壓軍購、訓練的費用。

柯文哲指出，就好像核能問題，能源政策跟產業合起來想，徵兵募兵要合起來想，要實施募兵可以，國防費用要增加，如果募兵回到徵兵制很困難，那就務實地增加國防預算，但經濟能不能撐得住，政策三元素是民意、專業、價值，價值就是你不要鬼扯，為何今天專業無法發揮？因為價值出問題。

與會的公民老師黃益中認為柯文哲在國防上算勇敢，他100%支持徵兵制，這沒問題，「嘴巴上愛台灣，如果連當兵都不敢當，喊什麼愛台灣？」柯文哲酸說，「那都是假的啊，那些喊台灣的，那些搞台獨的兒子、孫子都躲在美國、躲在紐西蘭，就是這樣啊，就是騙子啊！」

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