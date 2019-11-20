國民黨不分區第十名陳以信發動攻擊　八問蔡英文「好嗎？」

▲馬英九政府前發言人陳以信，列名這次國民黨不分區立委第10名，對蔡英文提出8個好嗎? 。（圖／翻攝臉書）

記者吳奕靖／高雄報導

2020總統大選民進黨候選人蔡英文在臉書發布黨內最新立委選舉宣傳片，呼籲讓「民主、進步」成為國會多數，片中連問觀眾8個問句，不過現在馬英九政府時期的發言人陳以信同樣也在臉書回8問「好嗎」？每句看似是問句，但都是回應民進黨這部宣導廣告當中問觀眾的8個問句，更是直球對決蔡英文。

陳以信在臉書一開始就先寫明了：八問蔡英文「好嗎」？當中談到「妳曾經保證要維持台海現狀，但現在這句話已經變成笑話了，好嗎？」、「妳說台灣不要怕變成香港，但現在就是妳天天在台灣政治消費香港好嗎？」、「妳要所有公務員一起努力，但妳已搞的數十萬退休軍公教民怨沸騰了，好嗎？」、「妳說要給台灣生存席次，但妳已經搞丟七個邦交國、兩個國際組織了，好嗎？」、「妳要大家相信民主，但就是妳在官邸派系分贓大喬民進黨不分區名單的，好嗎？」、「妳說台商資金回流七千億，但海外一毛錢都還沒有匯回來，好嗎？」、「妳說股市上萬點已經很久，但妳不知道台灣貧富差距還在擴大，社會上苦人愈來愈多，好嗎？」、「妳說要給台灣一個進步的席次，但是請妳還給中華民國一個安全繁榮的席次，好嗎？」。

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▲馬英九政府前發言人陳以信，列名這次國民黨不分區立委第10名 。（圖／翻攝臉書）

其實雖然是問句，不過也是肯定句。陳以信之前是馬政府時期的總統府發言人，不過這次也被國民黨列為不分區立委排名第10位，剛從美國回到台灣的他，也加入了選戰，主攻應該是在政策辯護，所以不只在20日發問蔡英文，其實在前一天同樣也在臉書，對於蔡英文搭配的副手賴清德所提出來的「務實台獨」，詢問了4個個問題。

問題分別是：第一、如果你認為「務實台獨工作」的目標不是宣布台灣獨立，那請問你的台獨工作到底是在工作什麼？第二、如果你認為「執政後不必另外宣布台灣獨立」，那你為何不乾脆大方說你已經「放棄台獨」？第三、如果你認為台灣就是主權獨立國家，那你敢不敢說你願意「放棄正名制憲」、「放棄一邊一國」、「放棄台獨公投」？最後也是直球問：賴清德請問你是說謊？還是詭辯？

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