陳建仁領軍陪8北市立委登記　林昶佐首次穿上蔡英文競選外套

▲陳建仁副總統陪同8位北市立委候選人登記參選，包括吳思瑤、何志偉、吳怡農、高嘉瑜、林昶佐、謝佩芬、許淑華、阮昭雄。（圖／記者張一中攝）



記者陶本和／台北報導

副總統陳建仁20日上午陪同台北市民進黨8位立委參選人到北市選委會登記，高喊「台灣要贏、台北先贏、國會過半、8席全上」的口號。其中，無黨籍參選的林昶佐則首次穿上總統蔡英文競選外套登場，以展現他支持小英連任的態度。

陳建仁在記者會上，替每一位候選人在印有「勝」字的大顆棒球上簽名，並逐一交給每一位候選人。他在致詞時說，8位都是精選，其中三位也已經在立法院擔任立委，在國會表現傑出，是名列前茅的最佳立委，可以替市民爭取最好建設。

立委吳思瑤在致詞時，提到頗富爭議的國民黨不分區立委名單，點名被認為有紅色色彩的退役中將吳斯懷，高喊「把吳斯懷交給吳思瑤！」、「韓流會來嗎？不怕，民進黨是愛台灣的暖流！」

立委何志偉則說，看到現在的台灣，在四小龍排名第一，景氣跟經濟框架，骨架已經做好，剩下的事情，就是讓選民作出最有智慧、最好的判斷。出戰內湖南港的高嘉瑜則表示，這個選區過去都是藍大於綠的艱困選區，這次有機會翻轉。

另外，外型出眾的立委參選人吳怡農從參選初期，不善言語表達，今天站出來拿起麥克風已經可以展現自信，已有漸入佳境的趨勢，他強調9月初提名到現在，有很多的學習經驗，從在路上沒有人認識他，到現在在路上，每一台車都會替他們加油。

值得注意的是，退出時代力量的無黨籍立委參選人林昶佐，今天首次穿上蔡英文藍綠色的競選外套登場，展現他對支持蔡英文連任的態度。他在致詞時表示，台灣最重要的民主自由法治人權價值，要靠台灣人民全體團結一起捍衛，不是靠任何人單打獨鬥可以完成。

▼無黨籍參選的林昶佐，首次穿上小英的競選外套。（圖／記者張一中攝）



其他人也看了這些...

►圖／韓國瑜台北買4棟賠2棟 時序、價差一次看

►一張圖看韓國瑜房產買賣 36歲起台北「4買4賣」獲利900萬

►韓國瑜夫婦雲林曾有2房產 農舍今年8月脫手賠370萬



更多熱門新聞...

►韓國瑜房產交易全公開 喊話蔡英文「別再用國家機器抹黑」

►韓國瑜豪宅案延燒 張善政：不要把庶民講的好像窮到住一個小房子

►韓國瑜「庶民買房」惹議 張善政反問媒體：我是不是庶民？

►白白胖胖也是一種美