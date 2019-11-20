與婆婆同住！她煮飯狂被嫌　連小叔也靠北...網友一招制霸：鹽整罐倒下去

▲原PO與婆婆同住，但遇到煮飯問題，就經常被靠北，最後連小叔也加入婆婆行列，讓她忍不住發文抱怨。（示意圖／CFP）

記者陳韻如／綜合報導

媳婦真難當...一名網友在臉書發文表示，自己跟著婆婆及小叔同住，平時若是自己沒有煮飯，就會被婆婆碎唸，但若是煮了，又會被小叔嫌棄，讓她極度不爽，於是發文抱怨，而不少網友見狀，也紛紛留言，「越嫌，煮越難吃。久了就妳贏了」、「鹽整罐倒下去，以後就不敢叫你煮了」。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，「煮飯被嫌到靠北，不煮婆婆又在靠北；煮好了，小叔又嫌到一個靠北極限」，也讓原PO忍不住發文抱怨，「如果不喜歡我煮的菜就說，幹嘛在背後講」。文末原PO還提到，「婆婆偏袒自己的小兒子、過度保護，什麼都要做老大扛，我只能說，『溫ㄤ真辛苦』」。

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這篇文章一出，立刻引來大批網友討論，也有許多人紛紛給出建議，「出去工作就不會被靠北了」、「想辦法，煮更難吃一點」、「煮菜時鹽放個兩大匙，在多點水，煮肉時多加一杯醬油全程不要放水，幾次之後應該沒人敢在叫妳煮了」。

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