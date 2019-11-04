12歲童愛做菜「每天替爸媽煮飯」　數學考1分讓母親怒了：看他在廚房就生氣

▲12歲男童愛做菜，「數學才考1分」讓媽媽怒了。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者趙蔡州／綜合報導

浙江杭州一名12歲的男童小胖（化名）每天放學就衝回家，為了就是下廚替父母做一頓好吃的飯菜，但他在學校的成績卻非常不理想，有次數學考試更只拿到一分，讓他的母親相當不滿「每天回來看到他在廚房忙碌，我就火大」，消息曝光後立刻引發網友熱烈討論。

綜合陸媒報導，小胖在小學3年級時愛上廚藝，每天都會進廚房幫忙煮晚餐，但他卻對學校的課業一竅不通，班上的考試成績不僅連年墊底，某次數學考試甚至只拿到一分。小胖的母親也相當無奈，兒子對讀書沒有一點興趣，每天回家作業不做，只會一直煮飯燒菜，有零用錢就去買食材，然後照著食譜嘗試新的菜色。

▲小胖媽媽希望兒子好好讀數，未來才不用跟他們一樣辛苦。（圖／CFP）

小胖媽媽無奈說，「我承認他燒的菜現在比我的好吃又好看，可他畢竟是個六年級的學生」、「我們夫妻學歷不高，只希望他能靠學習改變自己的命運，不用像我們一樣打工生活，但任憑我們怎麼說他都不願讀書，英語單字半天背不到一個，但電視或雜誌的食譜一看就記住，每天回來看到他在廚房忙碌，我就火大。」

小胖6年級時被父母帶到醫院檢查，他告訴醫生「我一看到書本就犯睏，老師講的東西我也聽不懂，還不如睡覺」，也透露最初嘗試做菜是為了讓家人開心，後來看見爸爸媽媽吃得很開心，自己也做得很有信心，於是便一發不可收拾，對研究廚藝愈來愈迷戀。

▲小胖一有零用錢就會去買食材，然後照著食譜嘗試新的菜色。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

醫生診斷後對小胖的父母表示，小胖的智商屬於中等偏低，加上注意力確實有缺陷，因此成績不好也是可以預見的。對於孩子喜愛煮菜的行為，他給小胖的父母建議，與其把時間花費在課業補習，還不如讓孩子做自己感興趣的事，讓孩子盡可能的發揮潛能。

相關的新聞曝光後，也吸引了許多網友討論，有人說「這兒子 以後說不定就是米其林大師」、「再過些年，你兒子一個月掙好幾萬的時候，你該笑了」、「趕快從小培養！現在大廚很搶手的」、「廚神比數學老師還會賺錢」、「送孩子去法國學廚吧，媽媽思路要開闊啊」、「羨慕他小小年紀，就有自己的興趣愛好。」

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