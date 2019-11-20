62歲嬤獨坐公園吃東西...突遭酒瓶轟頭：錢包交出來！她當場暈厥送醫急救

▲遊手好閒的陳男見阿嬤獨坐公園，竟持酒瓶砸頭，逼交出錢包。（示意圖／免費圖庫 pakutaso）

記者陳韻如／台南報導

遊手好閒的陳姓男子酒後到台南公園閒晃，見到一名62歲王姓阿嬤獨自在公園內吃東西，於是上前討錢遭拒，他竟惱羞持玻璃酒瓶往阿嬤頭上砸下去，搶走阿嬤200元後離去。案經路人發現後報警，阿嬤因腦出血及顏面撕裂傷被送醫急救，而陳男事後被依犯攜帶凶器強盜罪判處7年6個月徒刑。

根據判決書，阿嬤表示，2月18日凌晨6點多她獨自在公園內吃東西，陳男卻突然衝上前拿酒瓶砸她頭，導致她當場血流如注，陳男隨後立刻出聲恐嚇，要她把錢交出來。阿嬤因為害怕，於是交出裡面有200元的零錢包，隨後就倒地昏迷。

事後，有路人發現阿嬤滿臉血倒在地上，嚇得趕緊報警，並將阿嬤送醫急救，警方也循線將陳男逮捕到案。陳男到案後辯稱，跟阿嬤是在公園喝酒認識的，才剛認識2天，而因為阿嬤沒錢喝酒，叫他先買酒給她喝，3天總共就先幫阿嬤墊了1800元的酒錢，事發當天是為了討錢，但沒想到阿嬤卻辱罵他三字經，他一氣之下才拿電蚊拍打她，否認有拿酒瓶攻擊對方。

陳男辯護人也表示，阿嬤就醫時，身上也沒有明顯玻璃碎片，且她的提款卡跟健保卡都還在身上，所以阿嬤指訴遭到強盜，明顯與事實有出入。

法院審理後認為，陳男供詞前後矛盾，他與阿嬤才認識2天，是如何能在3天內借給阿嬤1800元，且證人也出面指證，並未看見阿嬤向他借錢。此外，案發現場有許多酒瓶，但陳男卻辯稱他是拿電蚊拍毆打阿嬤，那電蚊拍又是從何而來，且電蚊拍跟酒瓶的外型相差甚大，阿嬤又指證歷歷，不太可能會混淆，因此判陳男7年6個月徒刑。全案可上訴。

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