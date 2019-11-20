　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

62歲嬤獨坐公園吃東西...突遭酒瓶轟頭：錢包交出來！她當場暈厥送醫急救

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼打架,衝突,偷情。（圖／免費圖庫 pakutaso）

▲遊手好閒的陳男見阿嬤獨坐公園，竟持酒瓶砸頭，逼交出錢包。（示意圖／免費圖庫 pakutaso）

記者陳韻如／台南報導

遊手好閒的陳姓男子酒後到台南公園閒晃，見到一名62歲王姓阿嬤獨自在公園內吃東西，於是上前討錢遭拒，他竟惱羞持玻璃酒瓶往阿嬤頭上砸下去，搶走阿嬤200元後離去。案經路人發現後報警，阿嬤因腦出血及顏面撕裂傷被送醫急救，而陳男事後被依犯攜帶凶器強盜罪判處7年6個月徒刑。

根據判決書，阿嬤表示，2月18日凌晨6點多她獨自在公園內吃東西，陳男卻突然衝上前拿酒瓶砸她頭，導致她當場血流如注，陳男隨後立刻出聲恐嚇，要她把錢交出來。阿嬤因為害怕，於是交出裡面有200元的零錢包，隨後就倒地昏迷。

事後，有路人發現阿嬤滿臉血倒在地上，嚇得趕緊報警，並將阿嬤送醫急救，警方也循線將陳男逮捕到案。陳男到案後辯稱，跟阿嬤是在公園喝酒認識的，才剛認識2天，而因為阿嬤沒錢喝酒，叫他先買酒給她喝，3天總共就先幫阿嬤墊了1800元的酒錢，事發當天是為了討錢，但沒想到阿嬤卻辱罵他三字經，他一氣之下才拿電蚊拍打她，否認有拿酒瓶攻擊對方。

陳男辯護人也表示，阿嬤就醫時，身上也沒有明顯玻璃碎片，且她的提款卡跟健保卡都還在身上，所以阿嬤指訴遭到強盜，明顯與事實有出入。

法院審理後認為，陳男供詞前後矛盾，他與阿嬤才認識2天，是如何能在3天內借給阿嬤1800元，且證人也出面指證，並未看見阿嬤向他借錢。此外，案發現場有許多酒瓶，但陳男卻辯稱他是拿電蚊拍毆打阿嬤，那電蚊拍又是從何而來，且電蚊拍跟酒瓶的外型相差甚大，阿嬤又指證歷歷，不太可能會混淆，因此判陳男7年6個月徒刑。全案可上訴。

偷偷分享少女秘密！

【更多新聞】

實習妹想借錢...廚師帶回家抵債！　「交換口水+撈海鮮」賊笑：一回生二回熟

男藝人遭色誘...與網友互傳裸照！他嬌嗔：想看你「凸凸」～下秒截圖：給媒體

正妹漫步街頭...飢渴男貼身「搓揉+上下蠕動」！見她反抗更興奮：讓你舒服～

ET快訊
馬俊麟「曖昧王瞳時間點」露餡！私密對話藏「雲端APP」洩禁忌
LIVE／留言抽日本機票！「乾拌麵12強爭冠」華麗登場
韓國瑜又被爆買大安區仁愛路「幸安名廈」樓中樓　韓辦回應了
驚悚影片曝！桃園休旅車遭撞「180度旋轉」衝進超商　肇事馬尾
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

留置室鐵門未栓　通緝犯戴安全帽拿便當「偽裝外送員」輕鬆逃出警局

走在路邊…南投消防車疾馳撞到他「前空翻一圈」落地　瞳孔放大昏迷指數3

公公、乾媽請選民吃燒肉…她被控當選無效！基市議員何淑萍確定保住資格

62歲嬤獨坐公園吃東西...突遭酒瓶轟頭：錢包交出來！她當場暈厥送醫急救

「車整個撞到碎掉」連3天嚇醒　Youtuber惡夢成真魂斷街頭...女友命危　

市民大道翻車！送水司機未注意「貨物配重」　水瓶灑滿地

女警遭醉漢又推又踹！噴辣椒水逼退還被幹譙　熱褲美腿女友環抱伴侶不斷道歉

盜領新招！穿高衩裙戴假髮　未成年車手扮「偽娘」ATM狂領39萬

影／白色休旅車遭撞…「180度旋轉」衝進超商瞬間曝光！肇事馬尾妹認了：我恍神

BMW男剛起步...機車女闖紅燈撞上！他「脖子扭傷」怒告　法官：你沒繫安全帶

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

視線死角！行人閃違停走外車道 消防車經過後照鏡撞頭噴飛命危

留置室鐵門未栓　通緝犯戴安全帽拿便當「偽裝外送員」輕鬆逃出警局

走在路邊…南投消防車疾馳撞到他「前空翻一圈」落地　瞳孔放大昏迷指數3

公公、乾媽請選民吃燒肉…她被控當選無效！基市議員何淑萍確定保住資格

62歲嬤獨坐公園吃東西...突遭酒瓶轟頭：錢包交出來！她當場暈厥送醫急救

「車整個撞到碎掉」連3天嚇醒　Youtuber惡夢成真魂斷街頭...女友命危　

市民大道翻車！送水司機未注意「貨物配重」　水瓶灑滿地

女警遭醉漢又推又踹！噴辣椒水逼退還被幹譙　熱褲美腿女友環抱伴侶不斷道歉

盜領新招！穿高衩裙戴假髮　未成年車手扮「偽娘」ATM狂領39萬

影／白色休旅車遭撞…「180度旋轉」衝進超商瞬間曝光！肇事馬尾妹認了：我恍神

BMW男剛起步...機車女闖紅燈撞上！他「脖子扭傷」怒告　法官：你沒繫安全帶

美參議院通過「香港人權法案」　港府回應：極度遺憾！將損害雙方關係

民進黨有賴清德國民黨卻沒母雞帶　莊啟旺：他們選情艱困

金馬專訪／楊雁雁每天回家爆哭！導演停機開罵「隔天買花道歉」

香港是中國的！　陸外交部回應美《香港人權與民主法案》

嚴德發赴漢翔視察專案概況　新式高教機明年6月首飛

台南是我留學的首選　嘉藥表揚優秀新南向國際專班學生

他到《羅賓漢》森林尋寶　真的找到價值196萬元15世紀珍寶

鍾文榮／還不起的學貸──是誰讓青年走上「不歸路」？

屏東太離譜！車城鄉代表會開會中遭男闖入　持菜刀砍傷代表

一天不見熊娃娃...法鬥抱緊狂吸「重新養味道」　半夜爬起多吸2小時

社會熱門新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

美女士官不倫已婚飛官　軍服性愛照流出

知名電商女董勾死會帥警　性感自拍照流出

應召女壞壞好友3次　嗆要嘛一起瘋

買中古BMW「打D檔竟倒退」花14萬修理　求償結果心痛

「車撞到碎掉」嚇醒　惡夢成真他魂斷街頭

機上直播起飛！他被糾正還嗆：罰8萬小錢

22歲熊貓撞賓利遭求償　駕駛出面澄清

即／台中西屯區牛排館2樓「狂竄濃煙」

3歲童遭虐死全身燙傷　父：吹風機吹的

她加價半小時遭性侵　按摩師拿打通任督二脈片被打臉

撞游泳教練致命危　女運將哭喊：對不起

更多熱門

相關新聞

台南百位家庭照顧者公園野餐趣

台南百位家庭照顧者公園野餐趣

為了抒緩家庭照顧者的照顧壓力，增加社會互動，台南市社會局11月16日下午在台南公園舉辦「溫馨9久，照顧你我，家庭照顧者野餐會」活動，約有百位家庭照顧者參與，社會局朱棟主秘及照管中心洪明婷主任，也一同到場參與並與家照者寒喧。

國產材築樹屋　卑南國小閱讀夢公園啓用

國產材築樹屋　卑南國小閱讀夢公園啓用

網咖男拉14歲妹進公園！連3天公廁狂演四腳獸

網咖男拉14歲妹進公園！連3天公廁狂演四腳獸

公園嬤幫金戴帽！狂誇獎好水啊　

公園嬤幫金戴帽！狂誇獎好水啊　

男胸撞老婦害骨折判刑還得賠37萬

男胸撞老婦害骨折判刑還得賠37萬

關鍵字：

公園酒瓶腦出血

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

Sandy穩交CEO男友3年！

小資女餐餐隨便吃「大便全黑」醫一看GG

美女士官不倫已婚飛官　軍服性愛照流出

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面