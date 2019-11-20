2小粉紅外送員路口碰撞...1骨折1脫臼倒地　目擊民眾傻眼：互相傷害？

▲2Foodpanda外送員車禍，造成一人手骨折一人脫臼。（圖／記者鄧木卿翻攝）

記者鄧木卿、陳韻如／台中報導

台中西屯區黎明路與僑大三街口20日凌晨發生一起車禍，2輛機車行經路口時發生碰撞，雙雙倒地，所幸2名騎士僅輕傷，沒有生命危險。不過，仔細一看，2名騎士碰巧都是Foodpanda的外送員，讓民眾見狀直呼，「尷尬了...」、「互相傷害」。

這起意外意外發生在20日凌晨1點多，王姓外送員沿著僑大三街往環中路方向行駛，另名江姓外送員沿著黎明路往僑大五街行駛，2人在黎明路與僑大三街口時發生碰撞，造成王男手部骨折，江男則是手部脫臼。

▲民眾目擊這起車禍，紛紛直呼「互相傷害的概念」。（圖／記者鄧木卿翻攝）

警方獲報趕抵現場，緊急將傷者送醫救治，所幸2人僅輕傷並無大礙，而警方隨後也對2人實施酒測，2人均無酒駕，初步判定應是雙方在經過路口時，沒有禮讓對向來車，才造成意外。

由於車禍路口並沒有紅路燈號誌，也沒有路口監視器，因此相關肇責仍有待進一步調查釐清。此外，巧合的是，2名騎士剛好都是Foodpanda的外送員，民眾見狀也紛紛直呼，「互相傷害的概念」、「場景有點尷尬」。

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