在外留面子！老公逮機會狂嘴：很煩、看到就頭痛　人妻小劇場炸裂：回家X死你

▲原PO在外流面子給老公，沒想到對方逮到機會狂碎唸，「看到她就頭痛」，讓她當場氣炸。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／綜合報導

男人都愛面子，但這樣說話回家可能要跪算盤了吧！一名網友在臉書發文表示，難得跟著老公及他朋友一起聚會，大家見到她也憑憑誇讚老公很疼她，但沒想到，老公卻是不以為意，一邊夾在給她吃，最嘴裡卻唸著，「她很黏很煩」、「看到她就頭痛」等，讓她聽到當場氣炸。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，難得跟著老公還有他朋友們一起聚餐，聚餐期間，大夥憑憑稱讚老公很疼她，從沒看過老公這麼疼一個人，但沒想到，「那豬一邊夾菜給我，一邊說，『我超煩她的好不好』、『她很黏很煩』、『看到她就頭痛』」。

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這些話一出，讓原PO聽了當場氣炸，但還是默默忍住，低頭發文「雖然早知道你大男人愛面子，也知道你彆扭臉皮薄，當下聽到真的差點炸了」怒氣難消的原PO最後也在文中飆罵，「X的在外面我給你面子，回家看我怎麼X死你，你最好多夾幾道菜堵住我的嘴」。

文章一曝光，不少網友見狀笑翻，紛紛留言，「求後續啊」、「所以男人真的只有那張嘴！」、「回家跪榴槤伺候，再不然沒收私房錢！」、「修理他，叫他洗地板，洗衣服，去買菜，在家脫光衣服做家事，冷死他」。

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