若蔡英文連任　韓國瑜：看民進黨繼續吃香喝辣4年

▲韓國瑜、張善政18日赴中選會領表登記參選中華民國總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜18日傍晚分別前往內湖桂竹宮、中山區興安國宅，與國民黨台北市立委候選人李彥秀、蔣萬安一同向鄉親們請託。韓國瑜表示，若總統蔡英文再執政4年，民進黨高官就會繼續吃香喝辣和酬庸人事，這場選戰攸關台灣、攸關中華民國的未來。

韓國瑜表示，現在的中華民國處境風雨飄搖，外面有中共日以繼夜要併吞中華民國，內部台獨力量小刀鋸大樹，一刀一刀的割，從文化、年輕人的思想在割，一點一滴往台獨方向邁進，所以中華民國真的是風雨飄搖。

韓國瑜強調，他要幫台灣人民拚經濟、賺錢之外，更重要的肩膀責任是維護中華民國主權，這就是2020年總統及立委選舉的重要性。

韓國瑜指出，傾聽之旅以來，好多與他握手的民眾眼神都充滿期待，也有好多民眾的發言與傾吐都可以強烈感受到廣大台灣人「擔心現在，害怕未來」。

韓國瑜舉例，民進黨三年半執政，外交走不出去，國際組織參加不了，斷交七個國家，外交越來越困難；民進黨的新南向政策灑了幾百億、上千億，一事無成；兩岸關係持續僵持，所有溝通都斷掉。

至於在內政部分，韓國瑜說，台灣內部民心紛擾不已，經濟衰退蕭條，課綱一改，家長不知道怎麼教孩子；一例一休，餓了勞方的肚子，卡著資方的脖子，勞資雙方叫苦連天，他不了解為何人民給民進黨這麼好的機會，民進黨卻不願意為人民打拚呢？

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