韓國瑜元旦升旗趕場「先高雄後台南」　賴清德一看嘆：真的沒有必要

圖文／鏡週刊

高雄市長兼國民黨總統候選人韓國瑜先前透露，元旦將到台南參加升旗典禮，遭到網友質疑為何沒參加高雄的元旦升旗。對此，韓辦解釋目前規劃先出席高雄升旗典禮，再到台南；民進黨副總統候選人賴清德昨（23日）就酸「真的沒有必要」。

國民黨台南市黨部主委謝龍介日前公開邀選民，元旦上午9時到台南公園「等一個人」，表示要讓氣勢北延到台南，外界就猜測韓國瑜會到場；事後，韓國瑜22日證實將參加台南升旗典禮，還稱台灣人都應該熱愛國旗、愛國家，特別選台南辦升旗典禮。

看到這消息不少網友紛紛表示傻眼，「高雄市長去台南升旗…我看到了什麼」「高雄市府現在難道是棄城狀態嗎？」「高雄市長請假跑去台南升旗」「當你們高雄人塑膠啊哈哈哈」。

韓辦隨行發言人李昶志昨日表示，目前規劃韓國瑜元旦當天上午7時40分到高雄市文化中心出席高雄升旗典禮，9時10分再趕到台南公園出席升旗典禮。

聽到韓國瑜元旦要趕兩場升旗典禮，賴清德接受Yahoo網路節目〈彭博士觀風向〉專訪時表示，韓國瑜可能不熟悉台南的情況，台南市政府從前市長許添財開始，一直到他擔任市長，到現在的市長黃偉哲，每年元旦跟國慶都會舉辦升旗典禮。因此賴清德認為韓無需捨高雄這個應該要去的地方，特地跑到台南另起爐灶辦升旗典禮，真的沒有必要。



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