不怕民調落後！韓國瑜酸：蔡英文造勢民眾都在等便當

▲韓國瑜、張善政赴中選會領表等記參選中華民國總統。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

第15任總統、副總統選舉11月18日至22日開始申請登記，國民黨總統候選人韓國瑜18日與前行政院長張善政登記參選，韓國瑜在會後受訪時表示，這段時間以來，自己不斷呼籲海內外的僑胞朋友，2020年選舉務必返台投票，這次大選關乎著中華民國的生死存亡，全球華人都有責任，希望海外的朋友大家踴躍回到台灣，投下神聖的一票。

被問到民調落後的問題，韓國瑜笑說，「大家都問我會不會憂愁滿面，但我笑得口角春風、而且笑得這麼燦爛」，民進黨傻傻的老是迷惑在「得民調得天下」，但他完全不一樣，他認為「得民心得天下」。他還說，請大家仔細看所有造勢場合，到蔡英文場合的民眾是「等一個便當」，而韓國瑜的場合是「等一個人」。

韓國瑜認為，如果台灣人民現在過得非常快樂幸福、充滿快樂及陽光，保證蔡英文會連任；但如果大家現在過得很辛苦、害怕未來，「保證韓國瑜當選」。

對於外界關心漢子、燕子跟禿子的合作狀況，韓國瑜表示，請大家不用擔心，三個人的感情非常堅定、絕對不會受到傷害，「我們有更神聖的目標，這場選舉關切到2300萬同胞的生死存亡、安居樂業，等時機成熟自然會跟大家報告」，相信隨著選戰一天天逼近，大家都會團結起來，「我有高度的信心」。

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