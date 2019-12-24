博恩出招逼問「哪個國家最危害台灣安全？」　韓國瑜笑兩聲後給了這個說法　

▲韓國瑜上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜日前接受網路節目《博恩夜夜秀》專訪，24日晚間首播吸引4萬網友觀看，在節目中，主持人博恩三番兩次詢問韓國瑜「哪個國家最危害台灣安全」，並要求說出國家名稱，韓國瑜先是微笑後，隨後才給予回應。

韓國瑜在節目上表示，安全有四大安全，包括：吃的安全、住的安全，治安的安全，再來就是國防的安全。他強調，台灣這70年就是在防止對岸的武力攻台，不要懷疑台灣人民追求自由民主的決心，「所有國防政策的假想敵就是解放軍。」

但博恩似乎對這個答案不太滿意，對韓國瑜說「我需要一個國家的名字」，此時韓國瑜笑了兩聲後並沒有正面回應主持人。

韓國瑜說，在九二共識基礎之下，要維持自己的主權，台灣叫中華民國，在聯合國裡對岸叫「中華人民共和國」。他強調，要維護台彭馬聲明財產的安全，要維持自己的主權，要「和氣生財」，跟全世界做朋友作生意賺錢，「和」這個字非常重要。

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