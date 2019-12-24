博恩演迪士尼董事長　韓國瑜保證會蓋愛情摩天輪…同意讓他賣玩偶

▲韓國瑜上博恩夜夜秀。（圖／翻攝博恩夜夜秀）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨總統候選人韓國瑜接受《博恩夜夜秀》專訪，接受主持人博恩麻辣提問讓現場觀眾笑聲不斷，博恩在節目上扮演迪士尼董事長的角色，用英文跟韓國瑜對談是否要蓋迪士尼。對於博恩說愛情摩天輪的想法真是瘋狂，韓國瑜也大方回應，「我就是個瘋子」。

在節目上，博恩扮演迪士尼董事長的角色跟韓韓國瑜用英文交談，整段過程相當流利。韓國瑜問，不知道迪士尼能不能進駐到台灣的高雄呢？博恩回答說，「不要！我聽說那是又老又窮的城市」，韓國瑜反駁「你為什麼會這麼笨，我們會變有錢呀」，或者我們換個計畫「愛情摩天輪」，蓋在愛河旁邊。

博恩聽到韓國瑜的的想法後說，「哇！你這個想法真是瘋狂」，一旁的韓國瑜則笑說，「我就是個瘋子」。博恩隨後也提問，如果蓋摩天輪可以賣東西嗎？我想賣一些小熊維尼的玩偶，韓國瑜大方回應「可以」。

在結束英文對話後，韓國瑜表示，若要蓋迪士尼一年要有一億的觀光客，「我們擔心沒辦法滿足，但愛情摩天輪百分之百可以，目前有七個國家，包括加拿大、英國、日本都有遞圖來競標，愛情摩天輪比較有信心，還有看到圖片摩天倫有穿心的好漂亮，如果建設成功，高雄愛情產業會有蓬勃的發展。