寶島通訊民調／蔡英文碾壓韓國瑜29%　「宋余配」只剩下4.51%

▲宋楚瑜、韓國瑜、蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

距離大選剩下18天，根據寶島通訊社24日公布最新調查顯示，民進黨「蔡賴配」獲得61.95%的支持度，領先國民黨「韓張配」超過29個百分點，親民黨「宋余配」則僅獲得4.51%支持；至於政黨票的部分，民進黨同樣以40.49%支持度領先，國民黨為30.30%，親民黨則僅剩下2.62%的支持度，而時代力量、民眾黨仍有機會分配到席次。

根據寶島通訊社最新民調顯示，2020總統大選，有61.95%民眾傾向支持民進黨正副總統候選人蔡英文、賴清德，國民黨正副總統候選人韓國瑜、張善政以32.37%排第二，親民黨正副總統候選人宋楚瑜、余湘則獲得4.51%民眾支持。

▲寶島通訊民調。（圖／寶島通訊提供）



在不分區立委政黨票的部分，民進黨以40.49%支持度領先，國民黨為30.30%，台灣基進黨以10.64%排第三，時代力量、民眾黨分別為6.58%、5.59%，而親民黨則僅剩下2.62%的支持度，離可以分配席次的5%門檻仍有段距離。至於區域立委的支持度方面，民進黨獲得45.63%支持，國民黨為31.11%，台灣基進黨以8.03%排第三，時代力量、民眾黨分別為5.86%及5.59%，親民黨則僅有1.80%的支持度。

本次民調由寶島通訊委託思維策略公司進行，調查範圍包括台北市、桃園市、新北市、台中市、台南市、高雄市，調查對象為全國六都年滿20歲以上具有投票資格的民眾，調查時間從2019年12月11日至12月13日，調查方法與抽樣設計採用網路主動發放，透過資料管理平台（DMP），在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目做雙重認證，確保資料的正確性與可靠性。另外，針對回收有效樣本會依照內政部人口統計資料（2019年8月）進行加權調整達到比例一致性。

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