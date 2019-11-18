華聞快遞／北京冬奧會競賽場館明年完工　京張高鐵估年底通車

▲北京市。（圖／CFP）

《北京》北京冬奧會競賽場館明年完工 京張高鐵估年底通車

北京市副市長、北京冬奧組委執行副主席張建東透露，北京冬奧會、冬殘奧會籌辦工作紮實有序推進，專項計劃階段各項任務順利完成，今年11月已轉入了測試就緒階段，從明年2月開始還將陸續舉辦15項冬奧會和5項冬殘奧會測試賽，籌辦工作緊迫繁重，更加精細化、實戰化。此外，京張高鐵、京禮高速公路預計今年底全線通車。（新華網）

《江蘇》江蘇20家商業銀行全面開展「人才貸」 力破創業融資難

人才金融工作推進會近日展開，據悉，今年以來，為解決人才融資難、融資貴、融資慢問題，江蘇省先後頒布金融支持人才發展、完善人才風險補償貸款業務等若干政策措施，拓展人才金融支持對象範圍，升級「人才號」系列金融產品，規範金融支持人才發展業務，為該省人才創新創業提供有力支撐。（中新社）

《青海》青海青年創業園實現經濟價值3.6億元

共青團青海省委指出，2009年至今，青海青年創業園及分園累計孵化園內外企業949家，扶持創業青年1000餘人，直接帶動就業人數9800人，實現經濟價值達3.6億元（人民幣）。（中新社）

《福建》前10個月福建貨物貿易進出口額超1兆元

據福州、廈門海關統計，今年前10個月，福建貨物貿易進出口總值10832.9億元（人民幣，下同），比去年同期（下同）增長5.4%。其中，出口6808.8億元，增長8.7%；進口4024.1億元，增長0.3%。（新華網）

▼福建省。（圖／CFP）

《廣東》全球首款5AIoT芯片問世

雲天勵飛近日發布了全球首款5AIoT芯片—雲天初芯TMDeepEye1000，以及人工智能「星雲」生態戰略。據悉，雲天初芯TMDeepEye1000將專注邊緣和端側視覺應用，具備高靈活、高效能、低能耗等優勢，未來能夠在新商業、智慧交通、智能家居、智能超算等多個行業及領域應用。（中新社）

《重慶》重慶安排6.6億元扶持資金 推動生豬產能恢復

重慶市農業農村委近日指出，該市已安排扶持資金6.65億元（人民幣），統籌用於生豬產業發展，幫助生豬產能恢復。截至11月中旬，重慶全市新增生豬產能達到84萬頭，生豬存出欄降幅逐步收窄，標準化、規模化養殖水平提升。（中新社）

《寧夏》寧夏旅遊亮相2019中國國際旅遊交易會

寧夏回族自治區文化和旅遊廳表示，寧夏各級旅遊主管部門、行業協會、旅遊企業及相關行業企業組團參加2019中國國際旅遊交易會，重點展示寧夏「文旅融合」後所取得的新成果。（新華網）

《陝西》10月份西安新房價格環比上漲0.9%

國家統計局近日發布了2019年10月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況統計數據。總體來看，一二三線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格環比漲幅均有所回落。西安新房價格環比上漲0.9%，二手房環比下降0.7%。（新華網）

▼陝西省。（圖／CFP）