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華聞快遞／四川五大支柱產業營收突破2.9萬億元　同比增長10.9%

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▲▼四川省。（圖／CFP）

▲四川省。（圖／CFP）

《四川》四川五大支柱產業營收突破2.9萬億元　同比增長10.9%

四川前三季度全省五大支柱產業（含軟體）實現營業收入29443.6億元（人民幣，下同）、同比增長10.9%，總量佔全省工業總量的八成以上，除裝備製造產業受汽車產業深度調整影響，實現營業收入5653.3億元，只同比增長2.2%（扣除汽車因素，同比增長8.6%）外，其餘四大支柱產業均保持兩位數增長。（四川日報）

《浙江》10月浙江出口增速居主要外貿省市第一

10月全省外貿進出口總值2557.4億元，同比增長6.7%。其中，出口1912.0億元，同比增長9.4%，快於大陸全國增速1.3個百分點，出口增速列沿海主要外貿省市第一。（浙江日報）

《河南》河南前10個月全省財政總收入5392.2億元

數據顯示，河南前10個月全省財政總收入同比增長5.7%。一般公共預算收入3467.8億元，同比增長7.9%，增幅較前三季度提高0.5個百分點；減稅政策紅利持續顯現，地方稅收收入同比增長7.2%，同比回落10個百分點。稅收收入占一般公共預算收入的比重為70.7%，同比回落0.5個百分點。（鄭州日報）

《廣東》廣州南沙國際郵輪母港開港

廣州南沙國際郵輪母港17日正式開港，其年設計通過能力達75萬人次，可停靠目前世界上最大的郵輪。廣州南沙國際郵輪母港位於廣東自貿試驗區的南沙新區片區，項目規劃岸線1600米，建設4個10萬至22.5萬總噸郵輪泊位，年設計通過能力達75萬人次。（中新社）

▲廣州南沙國際郵輪母港開港。（圖／翻攝自《中新社》）

▲廣州南沙國際郵輪母港開港。（圖／翻攝自《中新社》）

《黑龍江》黑龍江省43億元補貼促秸稈綜合利用

黑龍江省今年投入43億元，重點從11個方面補貼，使秸稈綜合利用率超過80%。其中玉米秸稈全量翻埋和碎混還田作業。每畝補貼40元，玉米秸稈覆蓋還田，每畝補貼10元，水稻秸稈翻埋還田每畝補貼15元，水稻秸稈本田腐熟作業每畝補貼20元。（中新社）

《山西》山西省前三季累計新增減稅近三百億元

前三季度山西全省累計新增減稅299.31億元，增值稅改革新增減稅186.66億元，其中2018年5月1日調整增值稅稅率翹尾減稅27.25億元，今年深化增值稅改革減稅159.41億元；小微企業普惠性政策新增減稅31.81億元；個人所得稅兩步改革疊加新增減稅59.66億元；其他配套性政策新增減稅21.18億元。（山西日報）

《廣西》鹿寨實現鄉鄉通二級公路

隨著江口大橋兩頭約200米長的連接線全部完工，鹿寨縣終於實現鄉鄉通二級公路的目標。截至13日已建成永福蘇橋至鹿寨二級公路鹿寨段、黃冕至中渡二級公路、寨沙至拉溝二級公路、長盛至高鐵鹿寨北站二級公路、導江經江口至柳州二級公路等，8條二級公路總里程達227公里，通達全縣所有鄉鎮。（廣西日報）

《北京》毛豬產能恢復　豬肉價格本月出現下跌

隨著大陸毛豬產能逐漸恢復，冷凍肉投放市場的量增加，豬肉價格在11月出現下跌，根據大陸「全國農產品批發市場價格信息系統」監測，11月8日至14日期間，豬肉批發價格為24.92元/斤，一周的時間里下降了4.4%。這也是進入11月份以來，豬肉價格首次出現連續5日下降的情況。（新京報）

▼ 豬隻示意圖。（圖／CFP）

▲▼ 豬。（圖／CFP）

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