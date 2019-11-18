華聞快遞／遊戲產品出口潛力大！大陸海外收入有望超過110億美元

▲今年的「全球遊戲開發者大會」在深圳市舉行。（圖／翻攝全球遊戲開發者大會網站）

《廣東》遊戲產品出口潛力大！大陸海外收入有望超過110億美元

「2019全球遊戲開發者大會」近日在深圳市舉行，第三方研究機構伽馬數據和歐洲研究機構Newzoo聯合發布《2019全球移動遊戲市場中國企業競爭力報告》，預計大陸今年遊戲海外出口可突破110億美元，較去（2018）年的95.9億美元大幅提升，10年間增長百倍。（中新社）

《北京》製造業減負明顯！大陸前三季累計新增減稅降費達17,834億人民幣

大陸今年前三季，全國累計新增減稅降費達17,834億元（人民幣，下同），其中新增減稅達15,109億元、新增社保費降費2725億元。據悉，隨著稅費負擔的不斷降低，大陸企業得以更好地輕裝前行，加速轉型升級，減稅降費促發展、激活力的效應進一步顯現。（中新社）

《廣東》大陸計劃2022年前後建成可載3人的空間站

中國載人航天工程總設計師、中國工程院院士周建平17日在「第四屆（2019）中國人因工程高峰論壇」上表示，ㄒ我國將在2022年前後完成空間站建造並開始運營，空間站的近期規模為100噸，可載3人。」

《廣東》廣州南沙國際郵輪母港開港運營 年設計通過能力達75萬人次

大陸規模最大的郵輪母港綜合體「廣州南沙國際郵輪母港」17日正式開港運營，實現了與公車、地鐵、港澳水上客運等交通方式無縫連接，為旅客集散提供多重便利。據悉，目前建設的一期工程可停靠目前世界上最大的郵輪，年設計通過能力達75萬人次。（澎湃新聞）

▲廣州南沙國際郵輪母港開港。（圖／中新社）

《北京》力促生豬產業發展！大陸未來3年安排500億元人民幣信貸規模

中國農業發展銀行日前發出《關於加大信貸支持力度促進生豬產業發展的意見》，內容顯示，將採取多項政策措施支持生豬產業，包括未來3年，全行計劃安排500億元信貸規模和資金，集中用於支持生豬全產業鏈發展及儲備調控體系建設。（中新社）

《重慶》重慶安排6.65億元人民幣扶持資金 推動生豬產能恢復

重慶市農業農村委透露，該市已安排6.65億元的扶持資金，統籌用於生豬產業發展，助推生豬產能恢復。據悉，截至11月中旬，重慶全市新增生豬產能達到84萬頭，生豬存出欄降幅逐步收窄，標準化、規模化養殖水平提升。（澎湃新聞）

《福建》生產總值已達3500億元人民幣！福州衝刺「萬億俱樂部」

福建省福州市今年上半年初步核算實現地區生產總值3528.53億元，年增率增長8.5%，比全省高0.4個百分點。福建省委副書記、福州市委書記王寧日前指出，用2到3年時間，讓福州GDP突破萬億，躋身「萬億俱樂部」。（中新社）

《廣西》廣西打造大陸全國林業綠色產業集中區

廣西壯族自治區林業局副局長陸志星18日表示，廣西將全面打造全國最大速生豐產林基地，形成重要的林業優質資源富集區和林業綠色產業集中區，培育具有較大影響力的林板家具一體化加工基地。（中新社）

▼廣西壯族自治區林業局副局長陸志星。（圖／中新社）