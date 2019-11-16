快訊／蔡英文回應韓國瑜房產案：他刻意要隱瞞一些事情

記者蔣婕妤／台北報導

對於國民黨總統參選人韓國瑜身陷「庶民買豪宅」風波，總統蔡英文16日表示，他應該要讓民眾沒有質疑的空間，「要不是因為他準備不周全，有刻意要隱瞞一些事情，作為總統候選人應該把事情說清楚。」

▲蔡英文。（圖／記者劉亮亨攝）

韓陣營15日召開記者會，公布買賣房產紀錄，再嗆「國家機器」打壓，還要蔡英文也一起公布房產獲利，對此，蔡英文也表示，資料的公布要謹慎，也應該要讓民眾沒有質疑的空間，要不是因為韓國瑜準備不周全，有刻意要隱瞞一些事情，作為總統候選人應該把事情說清楚。

在回應韓陣營質疑自己15筆土地資料沒有申報部分，蔡英文說，相關資料在自己過去兩次擔任公職時早就申報。上一次選戰國民黨也試圖炒作這個議題，自己提供完整資訊，這個問題的癥結點還是在，韓國瑜應該要對社會說清楚，「重提無效質疑我想可以不必。」

另外，面對韓陣營嗆聲，蔡英文競選辦公室也以四點聲明回應，強調蔡英文的財產早就公布，只要上網查就有，還貼心附上相關連結供韓國瑜參考。蔡辦強調，要了解蔡總統個人財產最新現況，只要打開監察院網頁，就可以輕易查詢得到。事實上總統早在2015年，就將所有個人財產交付信託，並檢附完整資料，同時也召開記者會公布20年來財產異動情形供各界檢視，沒有隱匿，更不存在所謂的炒作。

對比韓國瑜處理財產爭議選擇回嗆，蔡英文在2016年爭取總統寶座時，也曾面對國民黨質疑炒地皮。當時，蔡英文選擇的做法有兩項，第一是所有財產在律師見證下全部送信託；第二項，民進黨當時召開記者會，公開蔡英文20年來任公職或競選公職的財產申報狀況。

其他人也看了這些...

►圖／韓國瑜台北買4棟賠2棟 時序、價差一次看

►一張圖看韓國瑜房產買賣 36歲起台北「4買4賣」獲利900萬

►韓國瑜夫婦雲林曾有2房產 農舍今年8月脫手賠370萬



更多熱門新聞...

►韓國瑜房產交易全公開 喊話蔡英文「別再用國家機器抹黑」

►韓國瑜豪宅案延燒 張善政：不要把庶民講的好像窮到住一個小房子

►韓國瑜「庶民買房」惹議 張善政反問媒體：我是不是庶民？

►白白胖胖也是一種美