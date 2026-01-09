人妻深夜車震鄰居！綠帽夫怒錄影蒐證反挨告　法官判無罪理由曝

▲人夫抓到妻子與鄰居車震，持手機錄影反挨告竊錄。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）



記者黃資真／嘉義報導

嘉義一名人夫阿偉（化名）因懷疑妻子與鄰居有染，尾隨妻子外出，卻意外捕捉到2人將車停在路邊車震，立刻持手電筒與手機拍下過程，反遭提告無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪。但法官認為，阿偉為了自身配偶權，錄下10幾秒的車內畫面以佐證，並非無故竊錄，一審判決阿偉無罪。

鄰居阿章（化名）認為，阿偉無故持手電筒與手機，往車內錄製車內活動內容及其生殖器，竊錄非公開活動及身體隱私部位，檢方調查後依法起訴。

阿偉強調，他當下是為了維護自己配偶權才拿出手機拍攝；辯護人則主張，阿偉是在阿章明確知情狀況下拍攝，並非以其難以發覺之方法暗中拍攝，並不符合「竊錄」要件。

法官勘驗阿偉手機內影片，開始時阿偉未經阿章同意，即以手電筒照入車內拍攝活動，並稱「不信抓你們抓不到」，仍成立「竊錄」要件；然阿偉供稱，先前就開始懷疑妻子出門理由很怪，下意識開車出去看看能不能遇到，沒想到意外抓到外遇證據，當然要錄影存證，足見本案前阿偉並無具體證據可維護其配偶權，其動機目的應屬正常合理。

法官也提到，相較於透過密錄器等全面隱密監視方式，其所採之手段顯屬輕微，也未擅自闖入住處、房間等個人生活之核心私密領域進行竊錄，而拍攝的2部影片時長僅數十秒左右，蒐證時間極短，應認目的正當，並非「無故」，判決阿偉無罪。可上訴。