社會 社會焦點 保障人權

人妻深夜車震鄰居！綠帽夫怒錄影蒐證反挨告　法官判無罪理由曝

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫抓到妻子與鄰居車震，持手機錄影反挨告竊錄。（示意圖，非本案當事人／取自免費圖庫pixabay）

記者黃資真／嘉義報導

嘉義一名人夫阿偉（化名）因懷疑妻子與鄰居有染，尾隨妻子外出，卻意外捕捉到2人將車停在路邊車震，立刻持手電筒與手機拍下過程，反遭提告無故竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪。但法官認為，阿偉為了自身配偶權，錄下10幾秒的車內畫面以佐證，並非無故竊錄，一審判決阿偉無罪。

鄰居阿章（化名）認為，阿偉無故持手電筒與手機，往車內錄製車內活動內容及其生殖器，竊錄非公開活動及身體隱私部位，檢方調查後依法起訴。

阿偉強調，他當下是為了維護自己配偶權才拿出手機拍攝；辯護人則主張，阿偉是在阿章明確知情狀況下拍攝，並非以其難以發覺之方法暗中拍攝，並不符合「竊錄」要件。

法官勘驗阿偉手機內影片，開始時阿偉未經阿章同意，即以手電筒照入車內拍攝活動，並稱「不信抓你們抓不到」，仍成立「竊錄」要件；然阿偉供稱，先前就開始懷疑妻子出門理由很怪，下意識開車出去看看能不能遇到，沒想到意外抓到外遇證據，當然要錄影存證，足見本案前阿偉並無具體證據可維護其配偶權，其動機目的應屬正常合理。

法官也提到，相較於透過密錄器等全面隱密監視方式，其所採之手段顯屬輕微，也未擅自闖入住處、房間等個人生活之核心私密領域進行竊錄，而拍攝的2部影片時長僅數十秒左右，蒐證時間極短，應認目的正當，並非「無故」，判決阿偉無罪。可上訴。

更多新聞
蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

丟丟妹心臟出問題送急診　「嗎啡都沒用」痛到大哭

美移民官朝車內開槍！　37歲女遭擊斃當地市長怒轟政府

高雄跟進「營養午餐免費」遭質疑　陳其邁親曝決策關鍵

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

北市某貴族中學男學生墜樓！命危搶救中　貨車司機目擊嚇傻

認激戰人夫2次　單身女遭求償百萬免賠

北部一名人妻控訴，丈夫阿強（化名，現已離婚）與女子小美（化名）發生婚外情，兩人在交往期間多次前往旅館發生性行為，憤而決定對小美提告求償100萬元。不過，由於阿強與小美交往時隱瞞已婚身分，現有證據也無法證明小美知情，最終法官裁定駁回人妻的告訴，全案仍可上訴。

嘉義高鐵特定區華泰名品城今動土

嘉義縣朴子市年後每人普發2千　新生兒也列入名單

大掃除發現妻外遇隨身碟　夫被綠9年

嘉義綠能業者遭恐嚇取財！檢起訴村長等5人

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Summer刻意不想爸爸「怕會哭」　蕭敬騰獻唱林光寧最愛的西洋歌

詐騙大魔王陳志 最新「送中」慘樣曝光！　頭套「黑布袋」被公安押回中國　爆乳女特助二度被傳喚哭了

陳志上銬慘狀曝光！頭套「黑布袋」被公安押解回大陸

辛柏毅失聯第3天！家屬求助「朱府千歲」　小姨子崩潰蹲地痛哭

