車手黑吃黑！遭私刑「打火機燒腳」送柬埔寨　獲救復仇助警滅詐團

記者劉人豪／屏東報導

詐騙集團曾姓主嫌，因為發生車手黑吃黑捲款逃逸，要求介紹該車手加入的陳姓男子賠償，並將陳男拘禁後以菸頭灼燙身體、電擊棒電擊大腿、打火機燒烤大腿，逼陳男去柬埔寨工作還錢，恰好遇到警方臨檢，陳男獲救轉污點證人作證，屏東地院依加重詐欺取財、組織犯罪等罪，曾男判有期徒刑13年，其他4人2年2月到12年不等。

根據判決，曾姓男子與洪姓副手，於2023年籌組詐騙集團，2023年12月時，陳男因擔任取款車手被警查獲，於是介紹黃男加入詐欺集團，但黃男取得被害人遭詐款項170萬元後，未將贓款繳回，而以黑吃黑方式捲款逃逸。之後陳男的女友與許姓車手收取贓款85萬元時，遭警方查扣，盤口要求詐欺集團賠償，曾男要求陳男跟其女友賠償兩件合計255萬元。

陳男無力賠償，遭曾男等人拘禁於SPA會館，脅迫陳男脫掉隨身衣物，並動手持熱熔膠條等工具毆打，以菸頭灼燙身體，以電擊棒電擊大腿，以打火機燒烤大腿，恫嚇陳男須至柬埔寨工作還債。陳男為求脫身，答應至柬埔寨工作還債，但因身為通緝犯，無法順利辦護照，須返回法院開庭才能撤銷通緝，詐團成員便帶陳男返回高雄投宿旅館，準備隔天開庭，剛好警方至旅館臨檢緝獲陳男，陳男也轉為證人。

法院審酌，曾男指揮10人以下詐欺集團，共同詐欺被害人5人，受騙金額為205萬元現金及黃金1公斤。在剝奪陳男行動自由約9日部分，過程中雖未實際動手，但透過詐欺集團成員對陳男人身自由危害甚大，依指揮犯罪組織罪、共同詐欺取財罪及共同攜帶兇器剝奪他人行動自由7日以上罪等，判曾男有期徒刑13年、洪男12年徒刑、曾男4年6個月、辜男2年4個月、周男2年2個月。