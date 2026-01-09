車主過世「死亡車牌」滿街趴趴走真相曝　車手狂領146萬重判19年

▲失聯移工當車手狂領146萬元，騎乘的機車車牌露餡遭逮。（AI協作圖／記者唐詠絮製作，經編輯審核）

記者唐詠絮／彰化報導

一名越南籍武姓失聯移工武淪為詐團擔任車手，為躲避查緝，竟騎乘掛了「死亡註銷車牌」的機車，在彰化縣內四處提款，反而因此被警方鎖定，檢警查出，他短短半個月內為集團提領超過146萬元，造成19名無辜民眾受害，雖然他坦承犯行，但法官認定其行為嚴重危害社會信任與金融秩序，依19項加重詐欺罪，各判處有期徒刑1年，相關犯罪所得及工具全數沒收。

依據判決書內容指出，本案偵破的關鍵，在於武男騎乘的交通工具。去年1月24日傍晚，彰化縣警察局鹿港分局員警在秀水鄉發現一輛機車懸掛異常車牌，經查竟是因車主亡故後未辦理繼承而被註銷的「死亡註銷車牌」。警方攔查後，發現騎士武男是失聯移工，並在其身上查獲iPhone手機、他人名下提款卡及現金6萬餘元。他當場主動坦承是詐騙集團車手，使這起交通違規案，成為瓦解詐騙集團下游的突破口。

集團分工細緻 假投資詐騙橫行

檢警調查發現，武男於去年1月初加入以自稱「梅文友」為首的詐騙集團，擔任提款車手。該集團先以「假投資」、「假買賣」等話術詐騙被害人，待款項匯入人頭帳戶後，再由武男騎乘掛著「死亡車牌」的機車，在彰化各地ATM提領贓款，事後可抽取1%作為報酬。

自1月8日至23日期間，他密集在超商、農會、銀行等處提款，總金額高達1,462,800元，被害人多達19人，單筆受騙金額從1萬至10萬元不等。

審理期間，武男對所有犯行坦承不諱，並主張在警方僅因車牌問題攔查時，便主動承認是車手，符合自首要件。彰化地院合議庭審理後認同其自首減刑之主張，但同時指出，其身為逃逸移工，不思正當工作卻甘為詐騙集團工具，嚴重破壞社會秩序與人際信任，惡性非輕。

法院認定，武男所為同時觸犯《刑法》加重詐欺取財罪及《洗錢防制法》一般洗錢罪。針對不同被害人，因侵害個別財產法益，分論併罰共計19罪。並審酌其為集團末端角色、犯後態度及自首等情狀後，就19罪各量處有期徒刑1年，共判處19年。

犯罪所得 扣案贓款工具全沒

在沒收部分，法院宣告武庭凌個人犯罪所得報酬1萬4628元，應予沒收；其聯繫使用的iPhone手機，依《詐欺犯罪危害防制條例》沒收；扣案的6萬餘元現金及提款卡，屬其他違法行為所得，一併沒收。