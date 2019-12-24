早起跑果菜市場…張宏陸美食慰勞同仁！林國春關心都更　路口拜票順便會勘

▲林國春和新北市政府交通局針對公車專用道進行會勘。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

網搜小組／鄺郁庭報導

2020選舉越來越近，新北市立委第6選區3位候選人紛紛加緊腳步。民進黨張宏陸24號一早到板橋果菜市場，跟打拚的民眾打招呼，接著到湳雅夜市吃巷弄美食、慰勞辛苦的同仁。國民黨林國春日前則和新北市長侯友宜一起關心都更進度，今天一早則到文化路與民權路口，和新北市政府交通局針對公車專用道進行會勘。

▲張宏陸早起前往果菜市場。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

新北市立委第6選區（板橋西區65里）候選人張宏陸24號清晨5點多就在粉絲專頁貼文，「台灣生命力就在這些打拚的你我」，說他到板橋果菜市場，和「半夜即起、打拚的老闆老闆娘們」打招呼。接著6點多則用hashtag透露自己在「#透早湳雅夜市的巷弄美食」，謝謝同仁陪他去果菜市場，「辛苦完當然要吃個好料。」

▲張宏陸慰勞辛苦的同仁。（圖／翻攝自Facebook／張宏陸）

親民黨石人仁則是在個人臉書發文，說很感謝親民黨提名決策小組提名他參選立法委員，「這個是我人生一個很重大的轉捩點，從大學講堂到國會殿堂，開啟全新的里程碑，希望有機會成為國會的新能量。」接著他感謝宣傳戰車陪他氣勢磅礡地掃街拜票，「這個也是前所未有的感受，一個全新的人生體驗，希望由於我的參選，可以預約幸福板橋美好的未來，同時也可以預約榮耀板橋光明的未來。」

林國春在23號晚上在臉書貼出一段影片，「新北的都更 林國春來挺」，說目前新北市推動都更三箭，「現在 #板橋地區 的危老建築並不少，要讓 #侯市長 能大力推動都更，就要林國春能到中央去爭取預算。」希望未來讓新北建設更加完善。

▲林國春站路口拜票。（圖／翻攝自Facebook／林國春）

林國春24號上午則是先到民權運動場跟民眾握手問早，接著到文化路與民權路口站路口拜票，順便跟新北市政府交通局一起，針對公車專用道進行會勘，「國春有發現在上下班尖峰時段，此路口車潮經常嚴重堵塞，因此今天早上在這裡站路口拜票時，也一併進行會勘」，希望讓板橋市民有個安全順暢的行車空間。