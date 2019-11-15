怒批蔣萬安挺港「真是夠了！」　黃智賢轟：為了選票連祖宗都可以賣掉

▲蔣萬安、黃智賢。（合成圖／記者黃克翔、莊喬迪攝）



記者蔡文鈴／台北報導

針對香港中文大學連日發生嚴重警民衝突，國民黨立委蔣萬安14日凌晨發文對學生表達支持。對此，資深媒體人黃智賢在臉書批評，「蔣萬安真是夠了！為了爭取台獨青年的票，連祖宗都可以賣掉。」

蔣萬安透過臉書表示，香港的學生及年輕人，無懼港警強力鎮壓，為了捍衛自由與民主，向全世界發聲及吶喊，對於這樣的勇敢，我必須要給予最高的敬意。

黃智賢對蔣萬安的聲明感到「不齒」，甚至嘲諷「原來蔣萬安支持恐怖份子和港獨？」她問，請問逃犯條例哪裡不對？哪個字不對？請問北京跟港府，哪裡違反中英聯合聲明了？請問基本法不是規定了，特首可以選舉或協商產生？請問是不是寫了要循序漸進，最終達到普選目標？

黃智賢還說，原來，暴力和恐怖攻擊，威脅恐嚇，殺人放火，就是蔣萬安支持的，可恥！可悲！原來骨子裡，支持的，是仇中反中。你在1月2日當天就大聲聲明反對一國兩制。請問你到底支不支持中國統一？在中正紀念堂和慈湖被破壞，潑漆時，連嘖聲都不敢。連228的真相，都不敢違逆民進黨的版本。

黃智賢砲火連連大罵，「現在，蔣萬安真是夠了！為了爭取台獨青年的票，「連祖宗都可以賣掉，連國家都可以不要。」原來，國民黨跟民進黨，除了搶位子，其實沒有什麼不一樣。

黃智賢再酸，蔣萬安落選，可能才會反省一下，自己為了要榮華富貴，是何等不在乎國家民族，和人民的命，支持的是港獨，是用恐怖手段，遂行己意。是嗎？

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