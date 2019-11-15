蘇巧慧跟洪簡廷卉是閨蜜？　當事人說話了：這輩子見面不超過5次

▲民進黨立委蘇巧慧。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨14日晚間通過2020不分區立委名單，外傳原列不分區第1的原民台主播洪簡廷卉因為與行政院長蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧是閨蜜，所以最後未能入榜，蘇巧慧15日受訪時表示，她與洪簡廷卉不能說算很認識，「我這輩子當中大概見過不會超過五次面」。

民進黨立委不分區名單於14日晚間8時多排定，名單由吳玉琴排名第1，游錫堃列入安全名單排名第7、原本欲參選屏東縣第二選區（萬丹、泰武﹑竹田、萬巒、潮州、新園、崁頂、南州、新埤、來義、東港、林邊、佳冬、枋寮、春日、枋山、獅子、牡丹、車城、滿州、恆春、琉球）的莊瑞雄改列不分區第10，至於原本排第1的洪簡廷卉因有爭議而剔除。

蘇巧慧15日上午於立法院受訪時表示，洪簡廷卉其實是個很優秀的人才，尤其是她的學經歷背景，也勤於推動為原住民運動，更為台灣在國際上發聲，對於最終未列入不分區名單「我覺得當然是可惜」。

不過，蘇巧慧也說，現在進入名單中的歐蜜・偉浪牧師，是自己長年的資深支持長輩，也非常期待她能夠進入國會為原住民說更多的話。

蘇巧慧解釋，自己與洪簡廷卉不能說算很認識，也是在前兩天才發現她被提名不分區，甚至還要跟別人去要她的電話，「我這輩子當中大概見過不會超過五次面」，更開玩笑地向媒體說「這樣的話如果是我的閨密，那你們都是我的閨密」。

蘇巧慧表示，在這次的選舉當中，各個政黨都要很負責任地提出好的不分區名單來爭取選民認同，民進黨也是如此，發生很多這種莫須有的事件轉移了焦點，反而造成大家不去討論整份名單的狀況，她認為是比較可惜的地方。

此外，由於民進黨此次不分區立委名單難產，傳出黨內派系形成「新蘇連」與「泛英系＋正國會」兩幫人馬的角力，在新蘇連強力主導下推動「雙卡」，一方面將想裸退的立法院長蘇嘉全卡在國會，另一方面卡住總統蔡英文建議推前閣揆游錫堃入國會。

對此，蘇巧慧也表示，在提名委員會裡每個人都應該能夠講話，蘇貞昌在提名過程中講的都是原則，希望不分區名單應該彰顯時代的意義，能夠有多元族群跟台灣價值的認同在其中，所以希望有能夠代表新住民和原住民人在裡面，但是其實並沒有特別推薦任何一個人。

至於游錫堃有意參選立法院長一事，蘇巧慧則表示如果真的一定要放進去，以放在安全名單的邊緣藉以帶動士氣，這是過往有的例子，這在第一次開會時就已提出，但是完全沒有針對個人的人名做討論，就如同洪簡廷卉就是被假消息與不實的消息抹黑，大家把焦點放在這裡是可惜了點。

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