郭國文台南善化競選帆布被破壞　警方受理偵辦

▲立委郭國文競選總部，在善化區競選帆布遭人惡意持利器破壞，競選總部向善化分局報案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委郭國文競選總部，11月14日上午接獲民眾告知，表示善化區競選帆布遭人惡意破壞，競選總部隨即通報當地派出所並報案，在立法院開會的郭國文委員也呼籲選民理性，切勿做出違法的行為。

郭國文競選總部人員一早接獲民眾告知，位於善化區有幾處競選帆布遭到破壞，因此與警方前往查看，並至善化派出所報案。由於被破壞的帆布，是從候選人的臉部部分以利器割破，已屬於情緒發洩、惡意破壞的可能，因此，需審慎處理。郭國文除告知競選總部工作人員報案之外，也希望該位破壞帆布的選民能理性，勿因政治理念、或支持對象不同就做出違法的行為。

善化分局與所屬派出所表示會調閱鄰近監視器，追查可能的破壞者，若找到當事人，也會瞭解犯案的動機。郭國文表示，總部會先報案，然後看犯案者狀況再決定是否提告。

郭國文日前接連成立佳里、玉井、麻豆三處競選總部，下週整個第二選區的聯合競選總部亦將在善化成立。隨著選戰日程的接近，選舉熱度逐漸上升，選民的熱情也逐漸上升。但郭國文表示，自從政以來，選舉模式都是提出優質的政見，不攻擊對手，理性論政，也不斷呼籲支持者也能理性。今競選物品遭惡意破壞，雖目前尚不知是誰所為，但也盼望其若有什麼意見看法，能好好溝通，勿以身試法。