台南殺警凶嫌出庭向家屬道歉被拒　死者妻：現在做不到

▲台南市刑警大隊偵查佐劉三榮，遭男子梅文魁槍擊右肩1槍，經送醫急救不治身亡，警方在高市緝獲梅嫌，梅嫌開庭時向家屬道歉遭拒。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市刑警大隊偵查佐劉三榮在今年警察節前夕，在台南柳營區一處練歌場遭男子梅文魁槍擊右肩1槍，經送醫急救不治身亡，台南地院11月14日開庭辯論，梅嫌說他不知劉員有中槍，他只是嚇嚇對方，當庭向劉員家屬鞠躬道歉遭拒；劉父說梅嫌太惡質，不能讓他出監，合議庭預定12月10日宣判。

梅文魁向法官表示，案發時對方口氣讓他失去理智，才會想開槍，但他是朝劉員所坐沙發右側開槍，只是想嚇嚇對方，他真的不知道劉員中槍，當時雖有看劉員右臂有一條血線，但他以為是擦傷，他並沒有殺劉員的意思。

梅嫌的律師主張梅螊所涉係傷害致人於死、過失致死，律師說梅嫌在這麼短距離開槍，受傷部位在右手臂，並非重要部位，且梅嫌開了一槍後，手槍內仍有6、7發子彈，隨時可再開槍，但梅嫌持槍抵住劉員頭部並未再開槍。

檢方認為，梅嫌攜槍前往練歌場，且手槍裝好子彈，相關證人也證稱兩人討論傷害賠償事宜，期間並無暴力相向，梅嫌僅因一時氣憤開槍殺人，梅嫌從友人背包內取出手槍，距離劉員4、5公尺處朝劉員獨坐沙發開槍，事後又上前持槍抵住劉員額頭，直至女友及友人攔阻才作罷，梅嫌辯稱並未針對劉員，而是朝沙發右側開槍，但其開槍後抵頭行為有針對劉員。

檢方強調，劉員案發時是雙手交叉在胸前獨坐沙發上，經解剖子彈從右手臂射入體內，傷及右肺及肝臟等重要臟器，致血胸血液達1300毫升及腹胸血液也達300毫升，梅嫌說只想嚇嚇劉員，對空鳴槍即可，為何要朝劉員方向開槍。梅嫌朝劉員所坐沙發右側開槍，即可預見可能會射到劉員身體，檢察官認定梅嫌有殺人犯意，請法官從重量刑。

合議庭審判長詢問家屬意見，劉父情緒激動指稱梅嫌太惡質，擁槍自重，不能再讓他出監了。劉母則頻頻拭淚未語。劉三榮遺孀則多由律師發言或書狀陳述意見。

辯論終結後，劉三榮遺孀向合議庭請求發言指出，她看練歌場外監視器，她先生進入練歌場，梅嫌等人隨後也進入，10多分鐘後，就看到梅嫌等人落荒而逃，她提到，2、3年前，先生遭梅嫌毆傷，卻面臨工作調動等挫折，當天先生身為刑警，獨自1人面對梅嫌威脅，甚至開槍，梅嫌也知道她先生的身分，事後先生會通知同將梅嫌繩之以法，所以梅嫌不讓她先生有這個機會。劉妻說孩子沒有了父親的陪伴，於梅嫌的道歉，她現在沒辦法做到。