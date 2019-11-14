台南山上花園水道博物館瓶裝紀念水疑侵權　謝龍介：石虎事件重演

▲台南市議員謝龍介質詢指出，台南山上花園水道博物館推出限定紀念瓶裝水，其特殊瓶身設計，係出自於一款冰島天然冰川瓶裝水公司所有，涉嫌侵權，請市府查明。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨台南市議員謝龍介，11月14日議會總質詢指出，台南山上花園水道博物館，推出限定紀念瓶裝水其特殊瓶身設計，係出自於一款冰島天然冰川瓶裝水公司所有，台南市文化局疑涉侵權；台南市長黃偉哲對此回應，會進一步與廠商聯繫確認版權問題，查證確認之前，將暫停使用此款瓶身設計。

謝龍介說，有廠商向他陳情，指台南山上花園水道博物館限定紀念瓶裝水的瓶子，涉嫌抄襲侵權；文化局長葉澤山回應，該瓶裝水的瓶子是公版的瓶子，係委託廠商設計、生產，瓶身外的包裝標籤則由文化局設計。

謝龍介表示，一般競選活動使用的瓶裝水的瓶子，多是沒版權的公版，讓大家共用，但有品牌的礦泉水，大多經過設計並註冊。謝龍介手拿冰島冰川水之瓶裝水，指其瓶身是以冰山為設計發想。謝龍介強調，這要說是公版，還真有點不可思議，市府若未取得同意授權使用，恐會造成石虎事件重演，將損及市府形象」。

黃偉哲當場表示，將進一步與廠商聯繫，了解是否合法取瓶身設計的版權授權使用。文化局長葉澤山表示，當時是與廠商簽約並委託製作瓶水，後續將會了解廠商是否有取得此款特殊瓶身設計的版權授權。另外文化局表示，此款瓶裝水是依照規定的生產，符合相關的衛生法令。