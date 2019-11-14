「威力彩」20.47億元獎落台南　蔡國基：刷新南部地區最高單注獎金紀錄

記者林悅／台南報導

2019年8月12日台南市「成功領公益彩券」，開出「威力彩」頭獎獎金新台幣20.47億元，且1注獨得，不僅是今年度的最高單注頭獎，也改寫國內史上南部地區開出最高頭彩獎金的紀錄，台灣彩券公司蔡國基總經理11月14日上午專程前往道賀。

▲台南市「成功領公益彩券」，開出「威力彩」頭獎獎金新台幣20.47億元，且1注獨得，台灣彩券公司蔡國基總經理14日專程前往道賀，並鼓勵民眾多買彩券做愛心。（圖／記者林悅攝，下同）

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蔡國基總經理指出，他親自到台南市，向開出大獎的「成功領公益彩券」道賀，經銷商為了響應公益、良善助人的精神，特別捐贈予「社團法人台南市腦性麻痺之友協會」一批全新樂器，同時還準備200包白米幫助「雙安里」的弱勢家庭、低收入戶，也分享附近鄰里沾喜氣，活動現場熱鬧溫馨。

蔡國基總經理說，台南市「成功領公益彩券」開出「威力彩」20.47億元頭獎，刷新南部地區（嘉、南、高、屏、澎）在2013年12月23日於屏東縣開出的「威力彩」頭獎15.97億元的紀錄，成為國內史上南部地區的最高單注頭獎獎金。

蔡國基總經理在活動現場，也分享了「威力彩」全國各地區開出最高單注頭獎獎金紀錄，北部地區是在2015年9月14日在台北市士林區開出頭獎28.74億元，中部地區則在2015年4月23日於台中市霧峰區開出頭獎30.03億元，而東部地區是在2018年11月5日於花蓮縣花蓮市開出16.52億元。此外，今年財神爺似乎特別眷顧台南市，統計今年1至10月底「大樂透」及「威力彩」開出的億元以上頭獎，總計有19注、總獎金超過68億元，其中台南市就囊括了4注頭獎，總中獎金額高達28.92億元，開出注數與總奬金榮登今年全國第一，並囊括今年4成以上的「億」級頭獎獎金，可說是「億」在金城喜氣洋洋！

「成功領公益彩券」經銷商代理人郭貞儀表示，很開心店裡能被財神爺眷顧，開出「威力彩」頭獎20.47億元，因此樂於響應公益彩券照顧弱勢族群的精神，捐贈予「社團法人台南市腦性麻痺之友協會」一批全新樂器，也準備200包的白米幫助「雙安里」的弱勢家庭、低收入戶與附近鄰里鄉親，把喜氣與愛傳出去，一起帶動公益彩券善的循環。





台灣彩券公司蔡國基總經理與「成功領公益彩券」經銷商代理人郭貞儀等人，也在現場分送100個彩券紅包及白米場排隊的民眾，蔡國基總經理希望大家能多支持台彩，做愛心還有機會中獎金。