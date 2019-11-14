張善政質疑潛艦國造「呼嚨國民」　海軍：勿以非專業論點影響視聽

▲國民黨副總統參選人張善政。（圖／記者徐斌慎攝）



記者林銘翰／台北報導

國民黨副總統參選人張善政14日談及蔡英文政府力推的國艦國造議題，質疑是拿國外設計圖打造船殼。對此，海軍司令部14日下午表示，相關評斷內容錯誤與事實不符，潛艦籌獲是歷任政府一貫政策，勿以非專業論點來評斷潛艦國造案，避免影響社會大眾視聽。

張善政表示，當然會需要潛艦，這件事無庸置疑，但總統蔡英文在呼嚨國民，國艦國造重點在國造，「我問你，台灣有沒有設計潛水艇的能力，抱歉沒有，是跟國外買設計圖，照設計圖打造船殼，潛水艇那些重要系統，如聲納等東西，台灣有沒有能力製造，抱歉沒有」。

張善政說，蔡英文應該把自製率講出來有多少，講出來多少以後，再來回答是不是國艦國造，「如果打造一個船殼叫國艦國造，把民眾的智慧看得太低了」。

對此海軍司令部表示，相關評斷內容錯誤，與事實不符。

海軍司令部說明，潛艦國造區分設計與建造兩階段，設計階段自106年3月23日至109年12月22日，目前已完成構想設計，初步設計，合約設計，現正執行細部設計。潛艦設計都是國內自主設計，並由國外具有潛艦設計實績者提供技術服務，非向他國購買設計圖。

海軍司令部指出，海軍及台船已於今年3月28日赴立法院實施潛艦國造專案進度機密報告，4月23日向監察委員說明潛艦國造進度及各項文件證明，目前在立，監兩院支持與監督下執行，進度正常。

海軍司令部表示，世界各國潛艦均非單一國家獨立完成，美國亦是如此，首艘原型艦亦採用此一模式，以吸取國外技術與國外原廠技術合作，並降低建造風險，逐步建立國內廠家潛艦裝備製造能量，逐次提高自製率，未來達到國防自主目標。

海軍司令部強調，潛艦籌獲是歷任政府一貫政策，勿以非專業論點來評斷潛艦國造案，避免影響社會大眾視聽。海軍將持續秉持審慎嚴謹的態度落實風險管控，完成潛艦國造，籲請國人支持。

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