2020立委連手宋柯　郭台銘「不擔心政黨票」：人民不欠國民黨、民進黨

▲郭台銘臉書恭喜中華隊完勝韓國。（圖／翻攝郭台銘臉書）



記者呂欣玫／綜合報導

鴻海創辦人郭台銘佈局2020立委，與民眾黨、親民黨皆有合作，也傳出兩大將劉宥彤、蔡沁瑜將列親民黨不分區安全名單。郭台銘14日以中華隊大勝韓國隊為例，指出「台灣在經濟成就上是否也能來支漂亮的全壘打？」期盼民眾支持民眾黨、親民黨，「不擔心政黨票因為人民都不欠國民黨、民進黨。」

郭台銘透過臉書表示，當中華隊打贏韓國隊時，所有朋友都歡呼沸騰，街頭巷尾，社群媒體上充滿著捷報。「我一直在思考台灣有這麼多運動，為何就是棒球讓人如此著迷？可以牽動全部台灣人的情緒？」

郭台銘指出，第一是台灣人有「想贏」的渴望。多年前一句「好想贏韓國」造成轟動，這個聲音在台灣人心中蔓延，台灣人不服輸的想贏心情，在這次的比賽中完全宣洩出來。「台灣在經濟成就上是否也能來支漂亮的全壘打？」

郭台銘提到，第二是全台灣人民對棒球有高度的榮譽感。經過多年的傳承，人民對於棒球這個國球有所期待。因著持續靠著棒球讓台灣登上國際的球場，支持棒球已經變成一種流行文化、一種信仰，同樣的道理，「如何持續讓台灣好的企業在國際的市場上被看見，讓更多人對於台灣的產業實力有光榮感，我相信對於全國人民在經濟上的發展會更有期待。」

至於台灣在產業上可否贏韓國？郭台銘認為，這麼多年來的競爭，台灣有傲視世界的成績，但也有在這麼多年中落後韓國的地方，在他提到東進、西和、南拓、北接的策略發展中，北接就是在於如何發展與日本更緊密的產業合作，在合緃連橫之間，在中美貿易戰之際，打造贏過韓國的勝利方程式。

郭台銘說，台灣一向在國際競爭中是企業力大於政府力，政治因為藍綠惡鬥，使得經濟空轉，法規落後，所以台灣人的榮譽感也只能支撐在少部分的產業中。而韓國在影視、文化、消費性產業上勝過台灣許多。

郭台銘強調，是時候打起精神來了！各政黨的不分區名單是反應是否能進步立法的一扇窗，相信台灣人的選擇，藍綠兩黨不過半，支持第三勢力進國會，並Hashtag「政黨票請支持民眾黨親民黨」、「不擔心政黨票因為人民都不欠國民黨民進黨」、「餅做大第三勢力才會贏」

▲郭台銘、柯文哲、宋楚瑜。（圖／記者屠惠剛攝）