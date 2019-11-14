韓國瑜曾說「領市府薪水有義務」綠要求高美蘭到議會　葉匡時：會鼓勵列席



▲高雄市議員李雅慧質詢要求高美蘭進議會備詢。（圖／翻攝高雄市議會）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市觀光局主秘高美蘭因捲入韓國瑜買南港豪宅風波，不少民進黨議員要求高美蘭必須到議會備詢，不過她先是請假迴避，昨(13日)又出差日本訪問，民進黨緊咬不放，高雄市議員李雅慧、黃文益14日議會聯合質詢，播放高雄市長韓國瑜之前曾在議會說過所有領高雄市政府薪水的、所有高雄市公職人員，一定都有義務要來，要求高美蘭列席，葉匡時表示會把影片拿給高美蘭看，鼓勵列席。

▲高雄市議員李雅慧播出韓國瑜曾說公務員有義務到議會備詢。（圖／記者洪靖宜攝）

民進黨籍高雄市議員李雅慧、黃文益在議會聯合質詢時，追問高美蘭是否出席議會備詢一事，李雅慧指之前議員要求備詢，但高美蘭連向議會請假都沒有，甚至播放出韓國瑜先前在議會上，曾回應議長許崑源，凡是只要議會需要，所有領高雄市政府薪水的、所有高雄市公職人員，一定都有義務要來(備詢)，因此要求高美蘭必須到議會備詢。

代理市長葉匡時則回應，市府局處首長要列席議會備詢義務，但高美蘭是機要任用，會鼓勵她列席，葉匡時補充，市長講過，會把影片拿給高美蘭看，讓高美蘭知道韓國瑜有這樣的承諾，鼓勵她希望她出席；葉匡時會後訪問時也提到，會跟高美蘭講，尊重市長和議長承諾，但無法脅迫她列席。

▲李佳芬和高美蘭人形看板。（圖／記者洪靖宜攝）

緊接著民進黨高雄市議員何權峰質詢時，在一旁擺上李佳芬及高美蘭的人形看板，持續要求高美蘭進議會備詢。