民進黨不分區剩2爭議：蘇貞昌推洪簡廷卉列第1、第13擬列莊瑞雄

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者葉南州攝）



記者陶本和／台北報導

民進黨不分區立委名單難產，提名小組13日晚間延長開會，目前前14名安全名單草案出爐；不過有2席具爭議，還待14日再議。其中包括位列13名，目前方向朝列立委莊瑞雄，但卡在屏東第二選區由誰出戰；其次是位列第一的原住民族代表洪簡廷卉。

民進黨13日下午召開中執會，原預定通過不分區立委提名名單；不過，會議從表定的下午1時30分，延至下午3時，會議召開約40多分鐘後，由於不分區提名作業仍在進行，經中執委一致同意後，休息至14日上午11時30分繼續召開。

民進黨不分區立委提名委員會則繼續開會，約在晚間8時30分，列出不分區名單草案。但是，其中有2席具爭議，還需14日在討論。其中，是位列13名空缺，目前各派系共識，朝推立委莊瑞雄。不過，黨內人士指出，目前卡在莊瑞雄空出來的屏東第二選區要由誰來出戰，黨中央並不太希望由蘇震清來參選。

另一項還未達成共識的，則是位列第一的原住民族代表洪簡廷卉，她是由行政院長蘇貞昌所創辦的「超越基金會」推薦，而蘇貞昌在會議中也指出，應該要由原住民、新住民打頭陣；她同時也是蘇貞昌女兒、立委蘇巧慧的閨蜜。

對此，黨內人士認為，洪簡廷卉跟民進黨原住民立委陳瑩都是卑南族，擔心影響到陳瑩的選情；此外，在網路上還出現她過去在2011年至2012年，擔任國民黨前立委簡東明的法案助理，引起網友質疑，因此該席次還需14日一起再討論。

▼民進黨立委莊瑞雄。（圖／記者季相儒攝）



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